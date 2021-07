International

L'Ukraine scandalise en faisant défiler des femmes soldats en escarpins



Une polémique a éclaté après la publication sur la page Facebook du gouvernement ukrainien de photos de jeunes femmes en tenue militaire et escarpins noirs à talon. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux.

Les autorités ukrainiennes se sont retrouvées sous le feu des critiques. En cause? Leur idée de faire marcher des femmes soldats en escarpins au lieu de bottes de combat pendant une parade militaire prévue en août.

Tenue de camouflage et escarpins noirs

Le scandale a éclaté après la publication par le ministère de la Défense de photos d'une répétition de la parade qui sera organisée à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.

Sur ces images, publiées sur Facebook, on peut voir des jeunes femmes d'une faculté militaire, marcher en tenue de camouflage et escarpins noirs à talon moyen.

«Aujourd'hui on s'entraîne en escarpins à talon pour la première fois. C'est un peu plus difficile qu'en bottes de combat mais on fait de notre mieux.» ArmiaInform

«Outrage aux femmes, sexisme et misogynie»

Les photos ont déclenché des réactions furieuses sur les réseaux sociaux et des protestations au Parlement:

«Outrage aux femmes» «Des talons, c'est l'outrage aux femmes imposées par l'industrie de la beauté», a commenté une internaute, Maria Chapranova, dénonçant «le sexisme et la misogynie». «Et pour la flotte ce sera quoi, bikini et palmes?», a ironisé une autre, Katerina Romanenko.

Plusieurs députées ukrainiennes proches de l'ex-président Petro Porochenko ont posé des escarpins devant le ministre de la Défense, présent dans l'hémicycle, en lui proposant de les chausser pour «aller à la parade».

La députée du parti Golos Inna Souvsoun a dénoncé sur Facebook «une idée débile» incarnant «des stéréotypes sur le rôle de la femme comme jolie poupée»

Des excuses demandées pour l'humiliation

La vice-présidente du Parlement Olena Kondratiouk a demandé aux autorités de «s'excuser publiquement pour cette humiliation» des femmes qui «défendent l'indépendance de l'Ukraine armes à la main».

Les forces armées ukrainiennes comptent plus de 31 000 femmes dont plus de 4100 officiers. Plus de 13 500 Ukrainiennes ont combattu contre les séparatistes prorusses dans l'est du pays depuis le déclenchement de ce conflit armé meurtrier il y a sept ans, selon Olena Kondratiouk. (ats)

