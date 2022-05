Sa dernière tâche aura été d'enregistrer Poutine déclarant la guerre à l'Ukraine. Image: keystone

Le caméraman personnel de Poutine a jeté l'éponge après l'entrée en guerre

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine faisait irruption sur tous les écrans du monde pour annoncer officiellement l'invasion de l'Ukraine. C'est son caméraman personnel, Ilya Filatov, qui a enregistré ce discours historique. Avant de... démissionner dans la foulée.

«J’ai confiance en votre soutien et en la force invincible que nous donne l’amour de notre Patrie.» Ce sont les derniers mots prononcés par Vladimir Poutine, sous les yeux du monde entier, ce désormais célèbre 24 février 2022. Quelques minutes plus tard, les premiers blindés de l'armée russe défloraient violemment l'Ukraine. Ce discours, qui a marqué l'Histoire, a été filmé par un homme qui a pris la parole, et pour la première fois, ce mercredi 4 mai. Et pas pour babiller:

«J'ai atteint le plafond de la profession» Ilya Filatov, cameraman personnel de Poutine.

Ilya Filatov était le caméraman personnel du maître du Kremlin. Il travaillait pour le pool communication du Kremlin et se chargeait également de photographier le président. Selon des informations dévoilées par des journalistes russes indépendants réunis dans le réseau d’investigation «Проект» (Le Projet, en français), le dernier «REC» de ce professionnel de l'image aura été d'enregistrer Poutine déclarant la guerre à l'Ukraine.

Après avoir immortalisé ce moment historique, Ilya Filatov aurait «quitté son travail au Kremlin», dans la foulée. S'il assure à «Проект» avoir pris cette décision «à sa seule initiative» parce qu'il en avait «assez de rester isolé pendant des mois», cette abrupte démission a fait naître quelques soupçons, notamment dans l'entourage du cadreur. Pour certains, il aurait été licencié.

«Les remarques imprudentes de Filatov sur la guerre contre l'Ukraine sont la raison de son licenciement» Un collègue anonyme de Ilya Filatov, cité par les journalistes de «Проект»

D'autres collègues, au contraire, corroborent les déclarations de Ilya Filatov. En dévoilant (un peu) leurs conditions de travail sous les ordres du président: «Travailler avec Poutine implique de s'isoler en permanence, ce n'est pas facile.»

Une source du correspondant moscovite de The Mirror a aussi déclaré que durant les différentes quarantaines Covid, «très dures au Kremlin» les employés «s'étaient réfugiés dans l'alcool». (fv)