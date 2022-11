Vidéo: watson

Les coupures de courant en Ukraine sont visibles depuis l'espace

La Russie applique désormais une nouvelle stratégie en Ukraine: bombarder l'infrastructure énergétique pour priver la population d'électricité. Le pays est plongé dans le noir, comme on le voit depuis l'espace.

Les alliés de Kiev n'hésitent pas à qualifier de «crimes de guerre» la nouvelle stratégie russe, qui consiste à viser les infrastructures essentielles du pays. Au moment où l'Ukraine bascule dans des températures hivernales, de plus en plus d'habitants sont privés d'électricité.

Quelque 600 000 foyers étaient privés d'électricité à Kiev vendredi dernier. Image: sda

Cette situation est visible depuis l'espace, comme le montrent les images prises par le satellite Suomi NPP de la Nasa, qui suit la situation jour après jour. Depuis quelques semaines, le ciel au-dessus de l'Ukraine est particulièrement sombre.

Le 25 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensly a affirmé que plus de six millions de foyers étaient affectés par des coupures d'électricité, deux jours après des frappes massives russes contre le pays.

La situation le 6 septembre (gauche) et le 27 novembre (droite).

Kiev particulièrement touchée

Kiev, avec quelque 600 000 foyers privés d'électricité dans la soirée, et sa région, ainsi que les provinces d'Odessa (sud), de Lviv, de Vinnytsia (ouest) et de Dnipropetrovsk (centre-est), sont les plus touchées par les coupures.

Kiev, le 6 septembre (gauche) et le 27 novembre (droite).

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, «la moitié des usagers sont toujours privés d'électricité».

La nuit est particulièrement sombre dans le sud de l'Ukraine, et notamment au-dessus de la ville de Kherson, fraîchement libérée des occupants russes.

La région de Kherson, le 6 septembre et le 27 novembre.

Le contraste avec le reste du territoire européen est saisissant. «Nous devons endurer cet hiver - un hiver dont tout le monde se souviendra», a encore affirmé Zelensky.

(asi)