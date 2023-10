La police espagnole met la main sur un sacré butin ukrainien

Pour cette raison, elles avaient été incorporées au capital de sociétés commerciales créées spécifiquement pour leur donner un semblant de légalité. Les pièces sont actuellement étudiés par des experts du Musée archéologique national espagnol et de l'Institut espagnol du patrimoine culturel. (ats/jch)

C'est chez ce prêtre qu'ont été découvertes les dix autres pièces, accompagnées de documents en ukrainien, en anglais et en espagnol censés faciliter leur vente:

Ils devaient être vendus à Madrid, selon la police, qui précise avoir démarré son enquête après la découverte, en 2021, de la ceinture en or, achetée par un homme d'affaires madrilène et entreposée dans un coffre-fort. L'enquête a permis de remonter jusqu'à un prêtre orthodoxe ukrainien vivant à Madrid , qui, avec l'aide d'un compatriote, «avait falsifié les documents» authentifiant la provenance et la propriété des bijoux.

Les onze bijoux, parmi lesquels figurent des colliers, des boucles d'oreille et une ceinture ornée de têtes de bélier, appartiennent à la culture gréco-scythienne des VIIIe et IVe siècles avant JC.

Trois Espagnols et deux Ukrainiens ont été interpellés lors de cette opération, menée avec l'aide des autorités ukrainiennes, mais aussi de la Bulgarie, de l'Albanie, de la Macédoine du Nord et de Chypre.

Ces bijoux, «d'une grande valeur historique et économique», avaient disparu il y a plusieurs années, après avoir été exposés dans un musée de Kiev entre 2009 et 2013, a indiqué la police espagnole:

Onze bijoux en or, volés dans un musée ukrainien, ont été retrouvés en Espagne. Des trafiquants espéraient revendre illégalement ces pièces estimées à plus de 60 millions d'euros.

Un prêtre ukrainien vivant à Madrid est au coeur d'un trafic de bijoux valant plusieurs millions d'euros et datant de plusieurs siècles avant JC.

La police espagnole a confisqué ces onze bijoux anciens en or qui avaient été sortis illégalement d'Ukraine en 2016.

La police espagnole a confisqué ces onze bijoux anciens en or qui avaient été sortis illégalement d'Ukraine en 2016. Keystone

