International
Etats-Unis

Des lapins «Frankenstein» ont été repérés aux Etats-Unis

Illustration: un lapin atteint d&#039;un virus qui provoque la croissance de structures ressemblant à des cornes.
Illustration: un lapin atteint d'un virus qui provoque la croissance de structures ressemblant à des cornes.Image: dr. Rachel Ruden

Des «lapins zombies» ont été repérés aux Etats-Unis

Ils ont inspiré le mythe d'une créature fantastique et ont actuellement été aperçus dans l'Etat américain du Colorado. Ces lapins à cornes souffrent d’un virus, mais sont inoffensifs.
14.08.2025, 20:5714.08.2025, 20:57
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

Dans l'Etat américain du Colorado, on observe de plus en plus de lapins avec d'étranges excroissances. Ils ont des sortes de cornes, surtout sur la tête, ce qui les fait ressembler à des petits monstres. Les photos virales ont inspiré toute une série de surnoms peu flatteurs, tels que «lapins Frankenstein», «lapins démoniaques» et «lapins zombies».

Plusieurs lapins ont été observés dans la région de la ville de Fort Collins avec ce type d'excroissance, qui sont dues à un virus: le papillomavirus de Shope peut provoquer des verrues qui peuvent se transformer en longues cornes. Ce virus connu des scientifiques depuis longtemps se transmet entre lapins, mais pas à d'autres animaux ni aux humains, comme l'a déclaré Kara Van Hoose du service des parcs du Colorado.

Une ville américaine capitule face à une invasion de spermophiles

Les lapins malades auraient également servi de modèle à la créature mythique américaine du «Jackalope», un lapin avec des bois de cerf ou d'antilope. Selon la légende, le jackalope est extrêmement timide, peut imiter la voix humaine et ne peut être capturé que pendant un orage.

Des percées dans la recherche médicale

Les excroissances ne sont pas dangereuses pour les lapins, tant qu'elles ne couvrent pas leurs yeux ou ne ferment pas leur bouche. En règle générale, le système immunitaire des rongeurs peut combattre cette infection, ce qui fait disparaître progressivement les verrues.

Découverte d'une baleine préhistorique «trompeusement mignonne»

Les recherches sur ces lapins ont permis de mieux comprendre des virus, tels que celui du papillome humain, qui peut provoquer un cancer de l'utérus. Le virus a été nommé en l'honneur du Dr Richard E. Shope, professeur à l'université américaine de Rockefeller, qui a découvert la maladie chez les lapins dans les années 1930.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

