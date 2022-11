Banksy a débarqué en Ukraine, la preuve en 7 fresques

Sept œuvres auraient déjà été revendiquées par Banksy, les autres lui ont simplement été attribuées.

L'artiste britannique a confirmé sa présence en Ukraine et notamment à Kiev, Borodyanka et dans la banlieue d'Irpin, comme le rapporte le New York Post. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont partagé les photos des frasques de l'artiste.

Borodyanka, Ukraine

Une femme prend en photo une œuvre d'art qui pourrait avoir été réalisée par l'artiste de rue britannique Banksy, le 13 novembre 2022. Image: AP

Kiev, Ukraine

Un homme passe devant une peinture murale représentant un véhicule militaire russe avec la lettre Z dans un style ressemblant aux œuvres de l'artiste de rue britannique Banksy, sur un mur du centre-ville de Kiev, en Ukraine, le 13 novembre 2022. Image: EPA

Irpin, Ukraine

Des gens promènent leurs chiens devant une œuvre d'art sur un bâtiment détruit par les combats à Irpin, dans la région de Kiev, en Ukraine, dimanche 13 novembre 2022. Image: AP

Borodyanka, Ukraine

L'artiste de rue britannique Banksy est vu sur un bâtiment détruit par les combats à Borodyanka, le 13 novembre 2022 Image: AP

Hostomel, Ukraine

Une jeune fille un extincteur à la main à Hostomel, en Ukraine. Image: twitter

Kiev, Ukraine

Une frasque attribuée à Banksy, à Kiev en Ukraine. Image: twitter

Gorenka, Ukraine