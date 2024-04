La défense d'Israël a coûté une fortune et montre ce qu'il manque à l'Ukraine

«Le dôme de fer» : ces lanceurs multiples, introduits en 2011, sont conçus pour la défense contre les missiles de courte portée tirés depuis le sol et protègent l'espace aérien inférieur d'Israël. La méthode a déjà fait ses preuves à des milliers de reprises dans la lutte contre les raids à la roquette à courte distance du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban.

«La fronde de David» , moins connue, est l'autre atout de l'arsenal israélien, déclarée opérationnelle en 2017. Elle protège l'espace aérien moyen contre les missiles de moyenne et longue portée.

Arrow: le missile antiaérien Arrow 2, opérationnel depuis 2002 et développé en 2017, est conçu pour intercepter des missiles à moyenne et longue portée aux plus hautes altitudes.