larges éclaircies
DE | FR
burger
International
ukraine

Les jeunes hommes peuvent désormais quitter l'Ukraine

L’âge moyen dans les forces armées dépasse aujourd’hui 40 ans.
L’âge moyen dans les forces armées dépasse aujourd’hui 40 ans.dr

Zelensky fait un pari risqué avec les jeunes Ukrainiens

Depuis un peu plus de deux semaines, les hommes de 18 à 22 ans ont le droit de quitter le pays. De quoi surprendre, car l'armée tente parallèlement d'attirer les jeunes. Un pari risqué, dont les conséquences commencent déjà à se faire sentir.
26.09.2025, 05:3126.09.2025, 05:45
Denis Trubetskoy, Kiev / ch media

Fin août, le président Volodymyr Zelensky a surpris tout le monde en annonçant dans son allocution quotidienne que les 18-22 ans seraient autorisés à quitter l’Ukraine. Peu après, le gouvernement a ouvert les frontières à cette tranche d’âge. Condition pour l’exit: disposer de documents militaires à jour, ce qui ne pose en général aucun problème.

Depuis l’invasion russe du 24 février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans n’avaient plus le droit de sortir du pays – même si, sous la loi martiale ukrainienne, seuls les 25-60 ans sont susceptibles d’être mobilisés.

Selon Trump, l'Ukraine peut gagner la guerre

A Kiev, on débat depuis des années d’un abaissement de l’âge de mobilisation. En 2024, il est déjà passé de 27 à 25 ans. Mais cela n’a pas suffi à combler la pénurie de soldats. L’âge moyen dans les forces armées dépasse aujourd’hui 40 ans. Dans l’infanterie comme dans les unités de drones, des troupes plus jeunes seraient pourtant indispensables. Beaucoup estiment que ce n'est qu'une question de temps avant que l'âge de mobilisation baisse à nouveau. Mais le gouvernement avance avec prudence, étape par étape.

Vague de démissions

Depuis fin août, les 18-22 ans peuvent donc légalement franchir la frontière. En deux semaines, le nombre de passages vers la Pologne a été multiplié par douze, selon les statistiques officielles. Les médias ukrainiens, comme le magazine NV, font aussi état d’une vague de démissions dans cette classe d’âge, notamment dans la restauration, secteur où de nombreux étudiants travaillent à côté de leurs cours.

La société de logistique Nova Poshta a ainsi enregistré près de 200 démissions dans les dix jours qui ont suivi l’entrée en vigueur de la mesure. Le raisonnement est évident: la fin de la guerre n’est pas en vue, alors beaucoup saisissent l’opportunité de partir avant d'être mobilisés.

Alors, comment comprendre cette contradiction apparente: chercher à recruter plus de jeunes soldats, tout en leur ouvrant la frontière?

L'armée russe risque de manquer d'argent à cause d'un scandale

Pourquoi cette stratégie?

La réponse se trouve ailleurs. De plus en plus de parents envoyaient leurs fils de 17 ans à l’étranger avant leur majorité, afin d’échapper à une possible mobilisation. Volodymyr Zelensky lui-même a tiré la sonnette d’alarme: le nombre de diplômes du secondaire chute fortement, un signe inquiétant pour un pays en lutte pour sa survie. L’assouplissement vise donc à donner du temps aux jeunes: rester, étudier, et peut-être s’engager volontairement plus tard.

Les données précises manquent, mais la tendance est claire. En 2024 et 2025, la baisse du nombre de diplômes s’est nettement accentuée. Le gouvernement prend le pari de freiner l’exode précoce. Reste que la décision comporte des risques, dont les effets sont déjà perceptibles.

Des contrats pour attirer les jeunes volontaires

Jusqu’ici, l’engagement des 18-24 ans reposait sur le volontariat. Début 2025, Kiev a lancé un nouveau modèle: un contrat d’un an avec un salaire minimum de 23 000 euros, pouvant grimper jusqu’à 46 000 euros avec les primes. Des montants considérables en Ukraine, supérieurs même au salaire annuel officiel de la première ministre. Les avantages ne s’arrêtent pas là: après un an, les engagés peuvent quitter l’armée, voyager librement et ont de fortes chances d’obtenir une place à l’université.

Les Etats-Unis livrent à Kiev des armes bannies par 112 pays

Au départ, cette offre était réservée aux brigades d’infanterie. Aucun chiffre officiel n’a été publié, mais les observateurs estiment que seuls quelques milliers de jeunes se sont inscrits dans les premiers mois. L’été dernier, le programme a été étendu aux unités de drones, avec cette fois un contrat de deux ans. Son efficacité reste incertaine.

Mais parallèlement, la nouvelle liberté de quitter le pays ne devrait pas inciter beaucoup de jeunes à signer un contrat militaire. «C’est se tirer une balle dans le pied», critique Roman Kostenko, secrétaire de la commission de la défense et député de l’opposition (parti La Voix). Une chose est sûre: l’Ukraine n’a toujours pas trouvé la formule idéale pour résoudre ses problèmes de recrutement militaire – ni pour assurer son avenir démographique.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

La guerre en Ukraine en images

1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
Attention à ces changements de loi en octobre
3
Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses
Le super typhon meurtrier Ragasa s'abat sur la Chine
Au moins 17 morts sont à déplorer dans l'est de Taïwan après le passage du typhon. Ce dernier menace désormais le sud de la Chine.
Au moins 17 personnes sont décédées après la rupture d'une digue naturelle formée sur une rivière par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan, ont annoncé mercredi les autorités de l'île. Cette rupture, qui s'est produite mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île, a libéré les eaux d'un lac qui s'était formé dans la partie supérieure de la rivière Mataian, emportant un pont, inondant une ville voisine et piégeant des centaines de personnes.
L’article