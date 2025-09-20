Avec les accusations de corruption, les donateurs craignent que leur argent n’arrive pas jusqu’aux soldats russes. dr

L'armée russe risque de manquer d'argent à cause d'un scandale

Pour rester opérationnelle, l’armée russe dépend des dons de particuliers. Mais des accusations de corruption risquent de fragiliser le financement des forces de Vladimir Poutine.

Nilofar Breuer / t-online

Les collectes auprès de privés constituent une ressource essentielle pour le Kremlin. Des blogueurs de guerre russes lancent régulièrement des appels aux dons en faveur de l’armée. Selon plusieurs médias, ces fonds contribuent largement à maintenir la capacité opérationnelle des soldats russes dans la guerre contre l’Ukraine.

Mais une enquête du média en exil Meduza révèle que ces flux sont désormais menacés. La raison? Certains blogueurs de guerre sont visés par des soupçons de corruption, de quoi entamer la confiance des donateurs quant à la réelle utilisation de leur argent.

Le doute s'est installé

Un cas en particulier alimente la polémique, celui de Roman Alekhin. Le blogueur est soupçonné d’avoir détourné plusieurs millions de roubles de dons destinés à l’armée russe, afin de les transférer à sa propre fondation caritative.

Selon Meduza, à l’origine du scandale on trouve une vidéo publiée le 9 septembre. On y voit, filmé par une caméra cachée, Roman Alekhin discutant d’un montage financier avec des représentants de l’oligarque Sergueï Galitski.

Très montées et entrecoupées de textes incrustés, les images montrent l’un des représentants proposant de verser 200 millions de roubles (environ deux millions d’euros) à la fondation de Roman Alekhin. En échange, celle-ci devait acheter pour 150 millions de roubles de médicaments auprès d’une entreprise de Sergueï Galitski. La manœuvre devait permettre à ce dernier de récupérer la majeure partie de son prétendu don, tandis que le blogueur pouvait garder pour lui 50 millions de roubles.

Le blogueur a démenti

Le blogueur mis en cause rejette les accusations de corruption et affirme n’avoir jamais signé un tel accord. S’il admet qu’une rencontre a eu lieu en mai, il soutient en revanche que les images capturées par la caméra cachée ont été mises en scène.

Roman Alekhin décrit la rencontre d’une autre manière. L’homme d’affaires lui aurait proposé que sa fondation reçoive 100 millions de roubles par mois, dont deux tiers destinés à l’achat d’équipement et le reste prévu «pour le front».

Il aurait ensuite été informé qu’il recevrait 10% de marchandises en moins que ce qui figurait dans les documents. La différence devait être prise en charge avec ses propres moyens. Meduza a rapporté les propos de Roman Alekhin:

«Je savais bien que le projet n’avait pas l’air très légal»

Il s'agit pas d'un cas isolé

Qui est le blogueur au centre des accusations de corruption? Selon Meduza, Roman Alekhin aurait servi 23 jours dans des unités spéciales tchétchènes. Le média le cite:

«Je suis administrateur civil, technologue social, analyste, volontaire, et d’une certaine manière blogueur, mais je ne suis pas soldat de formation»

«Je suis plus utile aux gens et à la patrie dans le domaine civil», ajoute-t-il.

Ancien gouverneur de Koursk, auprès duquel Roman Alekhin avait brièvement travaillé comme conseiller, Alexeï Smirnov a, lui aussi, été arrêté pour fraude. Selon plusieurs médias, il aurait détourné environ un milliard de roubles (9,5 millions de francs) qui étaient initialement destinés à des infrastructures de défense russes.

Une manne financière qui se tarit

Ces scandales de corruption pourraient avoir des conséquences considérables pour la puissance de Vladimir Poutine. Car l'enquête de Meduza montrent que les collectes de dons jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'efficacité de l'armée russe.

«C'est pour cela que les blogueurs peuvent publier de nombreuses images sensibles: ces contenus permettent de récolter des dons»

Comme le rapporte le média, l’armée russe affirme fournir à ses soldats tout ce dont ils ont besoin pour mener efficacement la guerre. Mais la réalité semble bien différente. L’équipement fourni serait «de la camelote», c’est pourquoi les troupes dépendent des dons, notamment pour financer du matériel de communication, des véhicules de transport et des drones FPV.

Cette source de financement pourrait désormais se tarir. Car avec les accusations de corruption, les donateurs craignent que leur argent n’arrive pas jusqu’aux soldats russes. Les blogueurs avaient déjà de plus en plus de peine à mobiliser des soutiens ces derniers mois. En Russie aussi, l'intérêt pour la guerre commence à faiblir.



Traduit de l'allemand par Joel Espi