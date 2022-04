Pourquoi les palettes en bois peuvent faire perdre la guerre à Poutine

L'objet le plus indispensable de l'économie mondiale a désormais un rôle à jouer dans le conflit en Ukraine. La Russie est confrontée à une importante pénurie de palettes, et ça pourrait bien être décisif.

La palette. On ne pense pas suffisamment à cette humble construction faite de planches et de solives.

Image: Shutterstock

Cet objet, un peu fade, un peu moche, dont l'usage initial a été détourné par les bricoleurs et autres concepteurs bobos pour en faire des tables basses ou des lits, exposés en photo sur Pinterest. Un outil du quotidien pris pour acquis, que l'on peut voir partout, et qui passe, en même temps, absolument inaperçu.

Et pourtant! La palette joue un rôle fondamental dans l’économie mondiale telle que nous la connaissons - et, surtout, pourrait bien constituer un élément stratégique dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La palette, cet objet sans lequel nous ne serions rien

Pour un objet invisible, la palette est partout: il y en aurait des milliards dans le monde, estimait Slate en 2012. Pas moins de 2 milliards, rien qu'aux Etats-Unis. Son utilisation est si répandue qu'elle représente, selon une estimation, plus de 46% de la production totale de bois de feuillus aux États-Unis.

L'heure du «fun fact» Bien qu'objet méprisé dans l'imaginaire collectif, des entreprises aussi puissantes qu'Ikea ont littéralement conçu des produits autour de la palette. C'est le cas de son célèbre mug «Bang», redessiné à trois reprises, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour s'assurer qu'un plus grand nombre de mugs tiendrait sur une palette. Après ces modifications, il a été possible de faire tenir 2 204 tasses sur une seule palette, au lieu des 864 initiales, ce qui a permis de réduire les frais d'expédition de 60%.

«Les palettes font bouger le monde», affirmait déjà en 2012 Marshall White, professeur émérite à Virginia Tech et expert autoproclamé de la palette.

Mais à quoi sert-elle, exactement? La palette est un rouage essentiel du transport des marchandises, du début à la fin de leur expédition. Outre supporter le poids des biens transportés et assurer toutes les opérations de la chaîne de distribution, elle permet surtout d'économiser de la place, en rassemblant de manière compacte un maximum de marchandises. Au point que l'optimisation des cubes de palettes (c'est-à-dire la manière de faire tenir le plus grand nombre de cartons sur une seule palette), est presque devenue une science.

En permettant d'empiler un maximum de choses dans un minimum d'espace, la palette est un atout indispensable: elle retarde le plus possible le moment de la manipulation individuelle. Le transport «paquet par paquet» s'avère, en effet, nettement beaucoup plus lent. D'où l'intérêt pour une chaîne d'approvisionnement de garder les marchandises bien groupées, pour garantir une livraison rapide et efficace.

Le rôle clé de la chaîne d'approvisionnement

Autre terme indispensable à retenir pour saisir le rôle stratégique militaire de la palette: «les chaînes d'approvisionnement». Sans elles, nous ne sommes rien. Ou plutôt, nous n'avons rien: impossible pour les biens dont nous avons besoin tous les jours de parvenir jusqu'à nous.

Evidemment, en temps de guerre, l'efficacité des chaînes d'approvisionnement joue un rôle clé dans le développement du conflit.

«Les chaînes d'approvisionnements permettent de gagner des guerres» Marshall White, à Bloomberg

Qui dit armée efficace, dit nécessairement chaînes d'approvisionnement aussi unifiée que possible.

«Dans une stratégie militaire, la priorité est accordée à la préparation», expliquait cette semaine à Bloomberg, le spécialiste de la palette Marshall White. Une partie de l'efficacité d'une armée repose dans le fait qu'elle ait à disposition tout ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin: armes, munitions, vêtements, nourriture, matériel médical et carburant.

Idéalement, toutes ces marchandises arrivent groupées sur le champ de bataille, afin d'être réparties rapidement dans les mains des combattants.

Pourquoi la palette pose problème à Moscou

Il semblerait en effet que la Russie peine à organiser cet approvisionnement indispensable, car elle n'a pas constitué de stock de palettes suffisant au préalable. Cette pénurie a rendu plus difficile le transport des vastes quantités de fournitures nécessaires au soutien des soldats et des chars.

Des images de camions de ravitaillement russes abandonnés attestent de ce manque cruel de palettes et d'organisation: les boîtes de munitions semblent avoir été empilées en vrac.

Sans compter un manque de grues et de mécanismes de chargement, qui permettent de placer plus rapidement une grande quantité d'équipement dans les camions à destination du front. Résultat: ces camions prennent plus de temps à être chargés et peuvent donc effectuer moins de déplacements en une journée.

Trent Telenko, un ancien expert qualité en véhicules tactiques pour le ministère de la Défense américain, utilise un exemple pour un camion qui doit parcourir 145 kilomètres entre le front et le lieu de chargement de la marchandise. En une journée, il pourra effectuer:

4 allers-retours en étant chargé mécaniquement.

3 allers-retours, seulement, si les camions sont chargés à la main.

Le saviez-vous? La palette a été inventée à des fins militaires Comme d'autres inventions géniales dont nous faisons usage au quotidien, la palette tire ses origines du monde militaire. Elle est née aux Etats-Unis, en 1940, dans le cerveau d'un capitaine de la Marine, Charles D. Kirk, et de son lieutenant. Les deux militaires souhaitaient trouver une solution pour optimiser le remplissage des wagons de transport de marchandises. Ainsi, ils ont l'idée lumineuse de récupérer le plancher d’un wagon et de le découper en pièces de 120 x 120 cm, avant de tenter différentes combinaisons pour caler les cartons. Ainsi, aucune perte d’espace ne fut à déplorer. Par la suite, l'entrée du pays dans la Seconde Guerre Mondiale a contribué au développement rapide de la méthode des palettes. ads-rayonnage.fr

Pendant ce temps, coupés de leur ligne de ravitaillement, les soldats ont faim et manquent de munitions. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos attestent de phénomènes de pillages dans des agglomérations ou villes ukrainiennes.

Et chez nous?

La Russie n'est pas la seule à être menacée par une pénurie de palettes. En effet, la guerre, qui a perturbé l'industrie en bois en Ukraine, pourrait aggraver la pénurie mondiale de palettes en bois.

Selon l'EPAL, l'Association européenne des palettes, la production est actuellement suspendue dans de nombreuses usines en Ukraine. Une triste perspective confirmée par la Fédération européenne des fabricants de palettes et d'emballages en bois (FEFPEB), qui a fait savoir que la guerre menace d'exercer une pression importante sur l'approvisionnement en bois - et par conséquent en palettes et en emballages - en Europe, dans les semaines à venir.

La FEFPEB a mis en garde contre des «impacts directs sérieux» sur des pays comme la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne, qui importent le plus de bois résineux d'Ukraine.

Cette pénurie risque d'exacerber les tensions qui impactent déjà la chaîne d'approvisionnement mondiale, mise à mal par le Covid-19.