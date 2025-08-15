assez ensoleillé31°
++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Zelensky «compte» sur Trump ++ Lavrov débarque avec un pull «URSS»

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde.
15.08.2025, 15:3415.08.2025, 15:36
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine, en violation du droit international.
  • Le front semble figé, malgré une légère avancée russe mi-août.
  • Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent le 15 août pour parler de la guerre.
15:27
Zelensky «compte» sur Trump pour mettre fin à la guerre
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine, à quelques heures d'un sommet capital en Alaska où le président américain doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.

«Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.
15:09
Lavrov débarque en Alaska avec un t-shirt «URSS»
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est présenté à Anchorage, en Alaska, en marge des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Son arrivée n'a pas manqué d'être remarquée, puisqu'à la place de ses habituels costumes, le diplomate d'élite de Poutine est arrivé avec une doudoune sans manches, sous laquelle se trouvait un pull-over où l'on pouvait lire «CCCP» (en cyrllique), soit «URSS».



Il semble peu probable que le Sergueï Lavrov porte cet habit par hasard. Qu'il s'agisse d'une provocation ou d'un message caché, son arrivée sur l'Etat américain et ancien territoire russe ne manquera pas de faire réagir.

15:07
Zelensky annonce l'envoi de renforts
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.
L’avancée éclair de Moscou qui menace l’est de l’Ukraine
«Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk», a déclaré Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. «L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska», a-t-il ajouté.
15:06
Trump met en avant le "respect" mutuel entre lui et Poutine
Donald Trump a vanté vendredi le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine.

«C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One.
14:34
Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine
Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska, où il doit rencontrer Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.



«GROS ENJEUX!», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage.
13:25
Le pétrole en retrait avant la rencontre Trump-Poutine
Les cours du pétrole fléchissaient vendredi, avant la très attendue rencontre entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine plus tard dans la journée. Des discussions qui pourraient sceller le sort de la guerre en Ukraine.

«Un optimisme obligatoire est diffusé par les deux parties, mais un résultat mutuellement acceptable reste incertain», estime Tamas Varga, analyste de PVM. De nombreux acteurs financiers «spéculatifs préfèrent ne pas conserver de positions ouvertes pendant le week-end et clôturent leurs positions avant la réunion», explique Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.
La Suisse s'attaque à la flotte fantôme de Poutine
Vers 11h50, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, cédait 0,77% à 66,32 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, perdait lui 0,99% à 63,33 dollars.

Pour l'or noir, une avancée diplomatique serait probablement synonyme de sanctions allégées à venir sur l'économie russe et notamment sur son secteur énergétique. De plus, faciliter les exportations russes de brut serait un facteur de baisse des cours, en particulier dans le contexte actuel du marché qui prévoit déjà un excédent d'offre dans les mois à venir.
12:55
Veuve de Navalny: Poutine doit libérer les opposants à la guerre
La veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine. Cet appel intervient à quelques heures de la rencontre entre le président russe et Donald Trump en Alaska.



«Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux», a déclaré vendredi Navalnaïa, dont le mari est décédé dans les geôles russes en février 2024, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.
10:43
Attaque de drones ukrainiens contre une raffinerie de pétrole en Russie
Des drones ukrainiens ont touché dans la nuit de jeudi à vendredi une raffinerie de pétrole russe dans la région méridionale de Samara, ainsi que la ville de Koursk proche de la frontière, tuant une personne, à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

«La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara en Russie, (..) a été touchée», a affirmé l'Etat-major ukrainien sur Telegram. La raffinerie, qui se trouve à plus de 800 km de la frontière ukrainienne, est présentée par Kiev comme la «plus importante du système Rosneft», une des principales entreprises russes d'extraction, de transformation et de distribution de pétrole.
5:46
Merz: Poutine a «l'occasion d'accepter un cessez-le-feu» en Ukraine
Vladimir Poutine «a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu» en Ukraine, a souligné le chancelier allemand Friedrich Merz. Il attend du président russe «qu'il engage des négociations sans conditions» après sa rencontre avec Donald Trump vendredi en Alaska.



«L'objectif doit être (l'organisation d')un sommet auquel participe également le président (ukrainien) Zelensky», lors duquel «un cessez-le-feu doit être convenu», a déclaré dans un communiqué Merz, pour qui «le président Trump peut maintenant accomplir un pas significatif vers la paix».
5:45
Russie: une femme tuée dans une frappe de drone ukrainien
Une frappe de drone ukrainien a tué une femme dans un immeuble résidentiel de la ville russe de Koursk dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué le gouverneur de cette région frontalière. Cette attaque intervient à quelques heures du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump

«Un drone ennemi a attaqué dans la nuit un immeuble» d'un quartier de Koursk, dont les étages supérieurs ont pris feu, a écrit sur Telegram le gouverneur de la région du même nom Alexandre Khinshtein. Une femme de 45 ans est morte tandis que 10 personnes ont été blessées dont un adolescent né en 2010, a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs immeubles voisins ainsi qu'une école avaient été endommagés.

Sur la piste d'Irina G., la mystérieuse Russe aux business suisses douteux
de Kurt Pelda
de Kurt Pelda
L'Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)
de Thomas Wanhoff
de Thomas Wanhoff
Ces drones qui «pénètrent partout» offrent un avantage à la Russie
de Florent VERGNES
de Florent VERGNES
Le «pack bien-être de Trump» a eu l'effet escompté
de Remo Hess, La Haye
de Remo Hess, La Haye
Pourquoi «Poutine a besoin de la paix l'année prochaine»
de Peter Riesbeck
de Peter Riesbeck
La Chine a fourni un canon laser à Poutine
La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev:

1 / 25
La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev
Faces of war pour le New York Times.
source: alexander chekmenev
L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
1 / 13
L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
source: www.imago-images.de / imago images
L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
L’article