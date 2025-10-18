Image: AFP

Voici ce qui s’est passé au rencard entre Trump et Zelensky

Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien.

«La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, en jugeant que les deux belligérants devaient «s'arrêter où ils sont».

«Laissons-les clamer victoire tous les deux, que l'histoire décide. Assez de tirs, assez de mort»

A-t-il ajouté, avant de s'envoler pour la Floride.

A son arrivée, il a réitéré son appel devant les journalistes: Ukraine et Russie devraient «s'arrêter immédiatement à la ligne de front» actuelle. «Respectez la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon cela deviendra trop compliqué», a-t-il jugé.

Ni oui ni non

De son côté, Volodymyr Zelensky a pris acte de la fin de non-recevoir opposée pour l'instant à sa quête de missiles américains Tomahawk.

«Je pense que la Russie a peur des Tomahawk, vraiment peur, car c'est une arme puissante» Volodymyr Zelensky

A déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse, après sa réunion de plus de deux heures avec son homologue américain à la Maison Blanche.

Espère-t-il recevoir cet armement? «Je suis réaliste», a-t-il répondu. «C'est une bonne chose que le président Trump n'ait pas dit non, mais pour l'instant, il n'a pas dit oui», a encore ajouté vendredi Zelensky à la chaîne américaine NBC.

Il a donc une nouvelle fois plaidé en faveur de «garanties de sécurité» pour son pays, et s'est dit «ouvert» à un sommet à trois avec Trump et Poutine pour essayer de mettre fin à l'invasion russe.

Des «milliers» de drones

Donald Trump avait déjà exposé plus tôt sa réserve face à une potentielle livraison à l'Ukraine de ces missiles d'une portée de 1600 kilomètres, à laquelle Moscou est totalement opposé.

«J'espère que nous pourrons mettre fin à la guerre sans avoir à penser aux Tomahawk», a déclaré à la presse le président américain, assis face à son homologue ukrainien, autour d'une grande table dressée pour le déjeuner.

Ces missiles permettraient à l'Ukraine de frapper en profondeur et en Russie. Pendant la réunion avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky a proposé un échange avec des «milliers» de drones ukrainiens.

Cela n'a donc pas convaincu le président américain, pas plus que les «cartes» de cibles russes potentielles qu'il lui a montrées, selon une source ukrainienne.

Trump et Poutine à Budapest

Volodymyr Zelensky a estimé que le président russe n'était «pas prêt» à la paix, mais Donald Trump a soutenu le contraire, pendant un échange avec les journalistes qui a précédé leur déjeuner de travail.

«Le président Poutine veut mettre fin à la guerre», a déclaré le président américain, qui a eu jeudi une longue conversation avec le maître du Kremlin.

Les dirigeants russe et américain ont convenu de se voir prochainement à Budapest en Hongrie, pendant cet entretien qualifié de «très productif» côté américain, d'«extrêmement franc et empreint de confiance» côté russe.

«Possible» que Poutine joue la montre

Donald Trump a jugé «possible» que Vladimir Poutine essaie de jouer la montre, en réponse à la question d'une journaliste de l'AFP, mais il a également dit: «Pendant toute ma vie, les meilleurs ont essayé de se jouer de moi. Et je m'en suis vraiment bien sorti.»

La Russie, à l'entrée de l'hiver, intensifie ses attaques sur les infrastructures énergétiques ennemies. Vendredi, elle a aussi revendiqué la prise de trois villages ukrainiens.

Dans ce contexte, la proximité retrouvée du président américain avec Vladimir Poutine a de quoi inquiéter Kiev, d'autant que Donald Trump a fait vendredi face à Volodymyr Zelensky un compte-rendu très positif de son entretien de la veille avec son homologue russe.

Le président américain a toutefois aussi eu des mots aimables pour Volodymyr Zelensky.

«Un dirigeant très fort, un homme qui a subi beaucoup de choses et un homme que j'ai appris à bien connaître» Trump à propos de Zelensky

Des menaces vides?

Son dernier sommet avec Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska, s'était conclu sans perspective concrète de paix.

Le président américain n'a pas pour autant mis à exécution ensuite ses menaces de lourdes sanctions contre Moscou.

Dès son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a rompu l'isolement dans lequel les puissances occidentales maintenaient Moscou depuis l'invasion russe de février 2022 et remis en cause l'aide militaire accordée à l'Ukraine.