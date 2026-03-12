A la mi-février, il y avait déjà énormément de neige fraîche dans les Alpes. L'hiver devrait faire un bref retour en Suisse cette fin de semaine. Image: keystone

La météo va se dégrader ce week-end: voici quand le beau va revenir

Après un jeudi ensoleillé et doux, une perturbation venue de l’Atlantique fera chuter les températures ce week-end et apportera près d’un mètre de neige dans les Alpes.

Plus de «Suisse»

Ceux que le temps pluvieux de mercredi a déprimés sont récompensés ce jeudi en Suisse romande. Et, bonne nouvelle, cela va vraisemblablement se poursuivre vendredi.

Le ciel devrait en effet se montrer sous son plus beau jour dans toute la Suisse, selon les prévisions de MeteoNews et de MétéoSuisse. Les températures iront même jusqu'à 17°C à Genève et à Sion, avec cependant un risque de gel matinal généralisé, comme indiqué par les panneaux «⚠️» sur la carte ci-dessous:

Le soleil devrait régner en Suisse vendredi, particulièrement en plaine. Image: meteosuisse

Une importante perturbation en vue

Mais le soleil laissera ensuite la place à autre chose, du moins provisoirement, comme l'écrit le service météorologique MeteoNews:

«Dans la nuit de vendredi à samedi, une perturbation d'une dépression nord-atlantique abordera le Jura par le nord-ouest.»

Cela signifie que le temps, en l'occurrence en raison d'un front froid qui approche, va basculer de manière relativement soudaine sur l'ensemble du territoire. Il fera notamment au maximum 6°C à la Chaux-de-Fonds, 7°C à Lausanne, Sion et Fribourg et 8°C à Yverdon-les-Bains.

La perturbation progressera depuis le Jura vers l'est, traversant la Suisse. Elle s'accompagnera d'une brusque chute des températures. MeteoNews précise:

«La limite pluie-neige descendra progressivement jusqu'en soirée à une élévation située entre 600 et 800 mètres dans le nord du pays.»

Ah oui, ça calme. Image: MétéoSuisse

En plaine, de la neige mouillée est tout à fait possible, mais les quantités les plus importantes de flocons tomberont surtout dans les Alpes. A ce sujet, MeteoNews indique:

«Dans le nord du Tessin et le sud du Valais, plus d'un mètre de neige fraîche est tout à fait envisageable. Le danger d'avalanche, actuellement modéré, va donc nettement augmenter.»

Les prévisions de chutes de neige fraîche du week-end. Image: MétéoSuisse

Ce que nous réservent les jours suivants

A commencer par dimanche, journée durant laquelle le temps redeviendra plutôt sec. Les conditions seront donc bonnes dans les stations de ski, mais le danger d'avalanche restera un problème, comme l'indique MeteoNews:

«Des éclaircies sont ponctuellement possibles, mais le soleil se montrera au mieux très rarement.»

Le thermomètre devrait encore se situer autour des 8°C à Lausanne et atteindre les 10°C à Genève et Sion.

Sans être fabuleux, c'est déjà un peu plus encourageant. Image: MétéoSuisse

La semaine prochaine restera variable, avec une bonne quantité de vent à partir de lundi, journée qui sera par ailleurs semblable au dimanche. Le beau temps devrait, quant à lui, refaire irruption dès mardi. Le service météorologique MeteoNews poursuit:

«Les températures seront un peu plus douces, avec des maximales autour de 10 degrés. Au sud, le fœhn apportera beaucoup de soleil et des températures très douces de 15 degrés.»

Mardi, le mercure devrait grimper à 14°C à Sion, 13°C à Bienne, ou encore 12°C à Genève et Martigny. Cette tendance devrait ensuite se poursuivre tout au long de la semaine.

(ysc/leo)