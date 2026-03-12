La météo va se dégrader ce week-end: voici quand le beau va revenir
Ceux que le temps pluvieux de mercredi a déprimés sont récompensés ce jeudi en Suisse romande. Et, bonne nouvelle, cela va vraisemblablement se poursuivre vendredi.
Le ciel devrait en effet se montrer sous son plus beau jour dans toute la Suisse, selon les prévisions de MeteoNews et de MétéoSuisse. Les températures iront même jusqu'à 17°C à Genève et à Sion, avec cependant un risque de gel matinal généralisé, comme indiqué par les panneaux «⚠️» sur la carte ci-dessous:
Une importante perturbation en vue
Mais le soleil laissera ensuite la place à autre chose, du moins provisoirement, comme l'écrit le service météorologique MeteoNews:
Cela signifie que le temps, en l'occurrence en raison d'un front froid qui approche, va basculer de manière relativement soudaine sur l'ensemble du territoire. Il fera notamment au maximum 6°C à la Chaux-de-Fonds, 7°C à Lausanne, Sion et Fribourg et 8°C à Yverdon-les-Bains.
La perturbation progressera depuis le Jura vers l'est, traversant la Suisse. Elle s'accompagnera d'une brusque chute des températures. MeteoNews précise:
En plaine, de la neige mouillée est tout à fait possible, mais les quantités les plus importantes de flocons tomberont surtout dans les Alpes. A ce sujet, MeteoNews indique:
Ce que nous réservent les jours suivants
A commencer par dimanche, journée durant laquelle le temps redeviendra plutôt sec. Les conditions seront donc bonnes dans les stations de ski, mais le danger d'avalanche restera un problème, comme l'indique MeteoNews:
Le thermomètre devrait encore se situer autour des 8°C à Lausanne et atteindre les 10°C à Genève et Sion.
La semaine prochaine restera variable, avec une bonne quantité de vent à partir de lundi, journée qui sera par ailleurs semblable au dimanche. Le beau temps devrait, quant à lui, refaire irruption dès mardi. Le service météorologique MeteoNews poursuit:
Mardi, le mercure devrait grimper à 14°C à Sion, 13°C à Bienne, ou encore 12°C à Genève et Martigny. Cette tendance devrait ensuite se poursuivre tout au long de la semaine.
(ysc/leo)