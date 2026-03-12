Vidéo: twitter

Djokovic n'a pas aimé le geste de son adversaire

Le Serbe, associé à Stefanos Tsitsipas en double à Indian Wells, a demandé à l'arbitre de voir la vidéo pour un acte anti-sportif de son adversaire.

Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ont formé une paire inédite cette semaine au tournoi d'Indian Wells. Si l'aventure commune des deux stars a pris fin dès les 8e de finale, elle a offert aux spectateurs des échanges spectaculaires et un point particulièrement insolite. Il a été marqué par le duo serbo-grec ce mardi, lors de sa défaite contre les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot (7-6, 7-5).

On joue le cinquième jeu du premier set. Le score est de 2-2, Tsitsipas est au service. Après une belle volée de Djokovic, Vacherot remet comme il peut une balle en cloche. Tsitsipas doit conclure avec un smash facile, en fond de court. Le Grec laisse rebondir la balle, frappe et... sort la balle en longueur. Une grosse erreur, signalée par un cri de stupéfaction du public. Point Rinderknech/Vacherot, 40-30.

Mais voilà: Novak Djokovic signale tout de suite à l'arbitre qu'il a vu Arthur Rinderknech faire un geste avec sa raquette (une sorte de boucle rapide) pour gêner Tsitsipas juste avant que celui-ci frappe son smash. Un geste anti-sportif selon le Serbe, donc. Il demande à l'arbitre de regarder la vidéo (la VAR du tennis). L'officiel s'exécute et annonce, après visionnage:

«Mesdames et Messieurs, après avoir revu la vidéo, Monsieur Rinderknech a bougé sa raquette, c'est interprété comme une gêne. Du coup, point pour Djokovic et Tsitsipas»

Un retournement de situation qui offre ainsi le jeu à la paire serbo-grecque. L'arbitre a appliqué l'article 26 du règlement du tennis, intitulé «hindrance» («gêne», en français), qui stipule:

«Si un joueur est gêné dans l’exécution de son coup par un acte intentionnel de son/ses adversaire(s), le joueur gagne le point»

Désavoué, Arthur Rinderknech rit jaune sur son banc. Le Français a déclaré après le match, dans des propos relayés par L'Equipe:

«Je fais un geste un peu parasite, mais Tsitsipas me dit qu'il n'a rien vu, ça prouve qu'il n'a pas raté son smash à cause de moi. Mais Djokovic voulait challenger...»

Malgré ce point perdu de manière insolite, les deux cousins ne sont pas sortis de leur match et l'ont remporté. Quant à Djokovic, il n'a pas semblé goûter à ce geste déstabilisateur de son adversaire, ni au match – joué dans une ambiance très sérieuse – tout court.

Le Serbe, d'habitude chaleureux, n'a adressé qu'une poignée de main assez sèche à ses adversaires à la fin du match.