Les îles Tuvalu, situées dans le Pacifique Sud, perdent de leur superficie en raison de l'élévation du niveau de l'eau. Getty Images

Le réchauffement climatique a un étonnant effet secondaire

Le réchauffement climatique ne bouleverse pas seulement le climat, il modifie aussi la rotation de la Terre et, avec elle, la durée des jours. Bientôt, son influence pourrait même dépasser celle de la Lune, avec des conséquences bien réelles.

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Les journées s'allongent de 1,33 milliseconde par siècle. C'est peu, pourrait-on penser. En 1000 ans, cela ne représente que 13 millisecondes, soit environ un vingtième d'un clignement d'œil. Et pourtant, c'est déjà beaucoup.

La durée du jour est influencée par l'attraction lunaire ou par des processus géophysiques se déroulant dans les entrailles de la Terre, à sa surface et dans l'atmosphère. Le changement climatique actuel y contribue également.

En raison du réchauffement terrestre, la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne provoque une redistribution de la masse entre les continents et les océans, entraînant une élévation du niveau des mers. C'est précisément ce phénomène qui ralentit la rotation terrestre et allonge la durée du jour, de manière comparable à une patineuse artistique qui tourne moins vite lorsqu'elle écarte les bras.

Un phénomène unique

Des chercheurs de l'Université de Vienne et de l'ETH Zurich ont pu démontrer que l'allongement actuel de la durée du jour, 1,33 milliseconde en 100 ans, ne s'est jamais produit au cours des 3,6 derniers millions d'années. Ils ont calculé les variations de la durée du jour sur des millions d'années à l'aide de restes fossiles d'organismes marins unicellulaires.

Dans leur nouvelle étude publiée dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth, les chercheurs montrent que si de grandes variations de la durée du jour liées à des modifications du niveau des mers ont toujours existé, l'augmentation actuelle n'a été approchée qu'une seule fois, il y a environ 2 millions d'années. Kiani Shahvandi, de l'Université de Vienne, ajoute de façon imagée:

«Mais jamais avant ni après, la patineuse artistique planétaire n'a relevé ses bras et le niveau des mers aussi rapidement qu'entre 2000 et 2020.»

L'influence du changement climatique moderne est sans précédent. D'ici la fin du XXIe siècle, le changement climatique aura même un impact plus fort sur la durée du jour que la Lune, affirme Benedikt Soja, de l'ETH Zurich: