Arrestation d'un présumé espion ukrainien travaillant pour les Russes. services secrets ukrainiens

L’Ukraine démantèle un réseau d'espions travaillant pour Poutine

Huit hommes soupçonnés d'espionnage pour le compte de la Russie ont été arrêtés par les services secrets ukrainiens. Ils sont désormais en prison.

Martin Kupers

Plus de «International»

Un article de

Ce coup pourrait faire mal au Kremlin: les enquêteurs ukrainiens disent avoir arrêté huit espions présumés qui auraient repéré des cibles d'attaque pour l'armée russe. Selon le service de renseignement intérieur ukrainien (SSU), ce groupe piloté depuis Moscou aurait surtout espionné les voies de ravitaillement et les lieux de transbordement des troupes de Kiev.

«Les agents ont recueilli des informations sur les dépôts de munitions, les positions et les postes de contrôle de l'armée ukrainienne le long du front oriental et dans la région de Dnipro. Ils ont également fourni aux occupants les coordonnées de ponts stratégiques importants.» communiqué du SSU, services secrets ukrainiens

Les membres du groupe auraient également documenté les conséquences des frappes aériennes russes — à des fins de correction pour les attaques ultérieures. Les enquêteurs ont également indiqué avoir découvert une cache d'armes dans la région de Kharkiv, que le groupe a dû abandonner lors du retrait russe de la région.

Deux agents des services secrets russes (FSB) auraient mis en place le réseau avant l'invasion russe et l'auraient «activé» après le 24 février 2022. Les espions auraient transmis leurs informations via le service de messagerie Telegram et lors de voyages en Russie.

En échange de leur activité, les hommes se seraient vu promettre des postes sous l'occupation russe. Quatre autres membres du groupe se trouveraient actuellement en Russie et sont recherchés. Les accusés seront poursuivis pour haute trahison et risquent la prison à vie.