Ces ados ukrainiens ont fêté leur diplôme au milieu des ruines

Ce devait être l'un des plus beaux jours de leur vie, mais la guerre en a décidé autrement. Dans la ville dévastée de Chernihiv, en Ukraine, un jeune photographe a décidé de faire honneur à un groupe d'étudiants privés de leur remise de diplôme, au moyen d'une série de photographies saisissantes.

La fameuse écharpe de satin en bandoulière et la ville comme toile de fond obsédante. On peut le dire, ces photos de diplômes sont à des kilomètres des traditionnels clichés des promos, entre sourires Colgate et robes à froufrous.

image: instagram @senykstas

Cette série troublante, on la doit à un photographe à peine plus âgé que ses modèles: Stanislav Senyk, 25 ans. Au début du conflit, l'ancien athlète ukrainien troque ses photographies de mariage et autres portraits léchés pour un autre thème: témoigner des horreurs de la guerre. «Je voulais travailler sur des projets qui aideraient mon pays», confie-t-il au média RFE/RL.

Désormais, Stanislav Senyk est actuellement à la recherche de sponsors pour exposer son travail à l'international. Il espère que ses photographies permettront de récolter des fonds pour l'armée ukrainienne par le biais d'enchères en ligne , et rappelleront également au monde ce que traverse son pays.

Célébration au milieu des ruines

Susciter l'émoi. Autant dire que le dernier projet photographique de Stanislav Senyk tape en plein dans le mille. Il y a dix jours, le photographe et ses quelque 40 jeunes modèles se lancent dans une exploration de la ville de Chernihiv, pour une séance au milieu des ruines de leur ancien établissement scolaire.

image: instagram @senykstas

Forcément, l'émotion est intense. Certains adolescents n'avaient pas vu leurs camarades de classe depuis le début de la guerre. Mais Stanislav Senyk est surpris de constater la joie des étudiants à participer à cette drôle de séance, comme il l'a confié à RFE/RL:

«Les mômes n'avaient pas l'air bouleversés. Ils n'étaient pas brisés. Au contraire, il semblait que la guerre les avait endurcis»

Contacté par watson, le photographe nous a expliqué pourquoi ses modèles ont souvent le nez levé vers le ciel dans cette série d'images:

«Ils cherchent le danger. Si vous vous trouvez en Ukraine en ce moment, vous entendez constamment du bruit. Généralement, il s'agit d'avions ukrainiens... Mais il peut aussi s'agir d'avions russes qui s'apprêtent à attaquer votre maison. Le bruit des avions et des bombes est extrêmement similaire. Du coup, on a peur tout le temps. C'est l'idée de ces photos.»

image: instagram @senykstas

La vie d'enfants devenus adultes

Parmi les jeunes diplômés, Olha Babynets, 17 ans, qui a quitté l'Ukraine au début du conflit avant de revenir lorsque les troupes russes ont déserté la ville. Elle fait partie des rares étudiants rentrés pour faire leurs examens.

Chernihiv, ville en ruines tuant de nombreux civils et endommageant des infrastructures civiles. Parmi lesquelles de nombreuses écoles, dont l'une a été entièrement rayée de la carte par une bombe, le 3 mars. Elle servait alors d'abri. Selon les responsables de la municipalité, seules 7 des 35 écoles que compte la ville ont été épargnées. Théâtre d'attaques féroces des forces russes après le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, la ville de Chernihiv, au nord de l'Ukraine, est laissée en ruines après le départ des troupes russes, le 31 mars. Selon l'ONG Human Rights Watch , certaines attaques ont été «en violation flagrante des lois de la guerre»,. Parmi lesquelles de nombreuses écoles, dont l'une a été entièrement rayée de la carte par une bombe, le 3 mars. Elle servait alors d'abri. Selon les responsables de la municipalité, seules 7 des 35 écoles que compte la ville ont été épargnées.

Ohla achève son cursus scolaire dans quelques jours. En ligne. «Personnellement, je suis très triste de ne pas terminer mes études à mon pupitre à l'école. Mais je sais que chacun de nous a un grand et heureux avenir devant nous! Je passerai mes examens et j'irai à l'université en Ukraine», raconte-t-elle à Reuters.

image: instagram @senykstas

«Avec ces photos, nous voulions montrer nos vies, la vie d'enfants devenus adultes le 24 février, qui doivent se battre pour leur vie et celle de leur famille.»

«Nous sommes l'avenir de l'Ukraine et nous construirons un pays européen fort et beau. Nous voulions aussi montrer la force des Ukrainiens»

Et pour d'autres images de la série👇

