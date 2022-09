Greenpeace bloque un déchargement de gaz russe en Finlande

Mercredi dernier, la tension est pourtant montée d'un cran entre Moscou et l'Union européenne sur les livraisons de gaz russe, le président Vladimir Poutine menaçant de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix, un projet relancé le même jour par Bruxelles.

Il n'y a actuellement aucune sanction européenne sur les importations de gaz en provenance de Russie, uniquement sur le pétrole et le charbon.

«C'est totalement inacceptable que du gaz russe soit toujours autorisé à circuler en Finlande, plus de six mois après que Poutine a débuté son invasion en Ukraine.»

Contacté par l'AFP, Mika Kolehmainen, directeur de Manga LNG, le gestionnaire du terminal, a expliqué que l'action avait débuté vers 07h00. L'opérateur a précisé que des militants étaient montés sur des bras de chargement et que deux bateaux se trouvaient en dehors de la zone du terminal, situé tout près de la frontière suédoise.

Des militants de Greenpeace ont bloqué samedi un déchargement de gaz russe dans un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Tornio, dans le nord de la Finlande, a-t-on appris auprès des exploitants du terminal et de l'organisation écologiste.

En 2009, la mort du roi de la pop frappe les esprits et Wikipédia. L'encyclopédie se retrouve prise d'assaut par une horde de curieux cherchant à en savoir davantage sur la vie de Michael Jackson. En parallèle, des internautes plus ou moins bien intentionnés essaient de modifier l'article tous azimuts. À chaque mort d'une personnalité célébrissime, le même schéma se reproduit inlassablement pour étoffer avec efficacité les articles, et parfois, les vandaliser. C'est ce que les wikipédien appellent dans le jargon «l'effet piranha», épiphénomène auquel la communauté de Wikipédia a même consacré une page.