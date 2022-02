Donald Trump persuadé qu'il aurait pu éviter la guerre en Ukraine

L'ancien président des Etats-Unis s'est exprimé une nouvelle fois et ne s'est pas retenu de donner son avis quant aux derniers bombardements survenus à l'Est de l'Europe.

Donald Trump a exprimé son admiration quant à la stratégie de Poutine en Ukraine. Image: Shutterstock

Trump s'est encore empressé de voler la vedette au conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. L'ancien président américain a vivement critiqué la politique de son successeur, Joe Biden, a rapporté Les Echos.

Admiration pour Poutine

«Vladimir Poutine ne se serait jamais permis cela si j'étais encore président», a rapporté le média français. Mais il est allé encore plus loin quant à son admiration pour Poutine: «Hier, je regardais la télévision et je me suis dit "C'est du génie"».

«Cet homme est avisé, je le connais très très bien. Il n'aurait jamais fait cela durant notre mandat», a-t-il confié à une radio conservatrice lors d'une interview.

Néanmoins, Trump n'est pas le seul républicain à s'insurger de la gestion de cette crise par les Etats-Unis. Ted Cruz, le sénateur du Texas qui tente d'accéder à la Maison Blanche mais en vain, s'est également exprimé, rapporte The Hill.

«Biden président, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver… à Vladimir Poutine. L'Europe est au bord de la guerre à cause de la faiblesse, du dilettantisme de Joe Biden» Ted Cruz the hill

Pour Mitch McConnell, leader républicain au Sénat, le retrait de l'armée en Afghanistan décidé par Joe Biden l'été dernier a montré au monde la faiblesse américaine. Malgré son soutien à la Maison Blanche, il a déclaré qu'il ne croyait pas que «Vladimir Poutine aurait des centaines de milliers de soldats massés à la frontière avec l'Ukraine si nous n'étions pas partis précipitamment d'Afghanistan en août». (sia)