La Russie a déployé des chars en caoutchouc en Ukraine

Des chars russes artificiels gonflables auraient été découverts en Ukraine. Se servir de faux véhicules pour tromper l'ennemi est une technique aussi ancienne que la guerre elle-même, que Kiev utilise également.

L'état-major de l'armée ukrainienne a publié des photos qui montrent des chars russes factices et gonflables. Sur Facebook, les militaires ont écrit:

«Alors que nos partenaires acceptent de livrer des chars à l'Ukraine, l'armée russe renforce également la présence d'"unités blindées" en direction de Zaporijia»

En effet, selon les informations ukrainiennes, il s'agit de chars en caoutchouc qui ont été emportés par les vents violents qui soufflent dans la région. Les photos ont été prises depuis les airs. Elles montrent des structures vertes plutôt indistinctes dans un talus près d'une route. Une zone circulaire plus claire indique que de l'herbe a été recouverte auparavant. Les photos n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

L'Ukraine le fait aussi

On sait depuis longtemps que la Russie gonfle artificiellement ses divisions blindées. En 2010 déjà, la BBC avait fait état de chars et de systèmes de missiles de défense fabriqués à partir de tissu et de plastique cousus ensemble et qui, vus de loin, semblaient tout à fait réels. «Ces substituts ultramodernes font partie des leurres militaires les plus avancés au monde. Ils sont bien plus légers, plus maniables et plus mobiles que les versions en caoutchouc utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale», écrivait le média britannique. Même des avions de chasse Mig auraient été reproduits.

Selon un article du Washington Post, l'Ukraine utiliserait également des répliques. Des photos obtenues par le journal montreraient des systèmes de défense antimissile factices en bois, installés dans la zone de guerre. Elles devaient tromper les drones et les missiles russes coûteux. Les leurres devaient ainsi attirer les attaques. Au moins dix missiles Kalibr auraient ainsi été gaspillés par la Russie, selon le rapport.

L'utilisation de chars factices est presque aussi ancienne que les engins de combat eux-mêmes. En 1927, l'Allemagne a fait construire des appareils d'entraînement car elle n'avait pas le droit de posséder de vrais chars en raison du traité de Versailles.

Mais c'est surtout l'opération Fortitude pendant la Seconde Guerre mondiale qui a rendu les chars factices célèbres. En 1943, les Alliés ont installé de faux chars, avions et canons, et même une unité d'armée fictive, afin de tromper l'Allemagne sur le lieu d'une invasion. Pendant la guerre du Kosovo, des chars de combat des troupes serbes, découverts sur des photos aériennes, se sont également révélés être des faux fabriqués à partir d'emballages de Tetra Pak.

