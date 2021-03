International

UNESCO

La baguette française est candidate pour entrer à l'Unesco



La baguette française est candidate pour entrer à l'Unesco

Image: sda

La décision finale appartient à l’organisme des Nations unies, qui ne se prononcera qu’à l’automne 2022.

La baguette de pain est officiellement candidate à l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Le « savoir-faire et la culture de la baguette de pain » a été préféré aux toits de zinc de Paris et au Biou d’Arbois, une fête du Jura, à l’origine médiévale et religieuse, qui a été transformée en fête républicaine. Près d’une centaine de dossiers dans le monde obtiennent chaque année le label de l’inscription au patrimoine des biens immatériels.

Pour concourir au prestigieux label, le candidat doit être d’abord inscrit à l’inventaire national, comme le sont des centaines de savoir-faire et de biens en France. Lors d’une seconde étape, il doit être jugé apte à être présenté à l’Unesco, sur avis consultatif du Comité du patrimoine ethnologique et immatériel (CPEI).

De moins en moins de boulangeries

D’après un rapport du ministère de la Culture, «le nombre de boulangeries est en constante baisse, notamment dans les communes rurales». En 1970 on comptait 55 000 boulangeries artisanales, contre 35 000 aujourd’hui, souvent au profit de la vente de baguettes produites industriellement.

La baguette, symbole de la vie quotidienne des Français, est une appellation apparue au début du 20e siècle à Paris. Chaque seconde, 320 sont vendues, consommées et produites en France...soit près de 10 milliards de baguettes par an ! (ats/ga)

Plus d'articles «Actu» 33 000 jobs supprimés dans la restauration en Suisse. Du jamais vu! Link zum Artikel Moutier se décide un avenir jurassien ++ Maudet et le PDC valaisan battus Link zum Artikel En un coup d’oeil, tout savoir sur ce dimanche d’élections et votation Link zum Artikel Moutier, une histoire pop de la Question jurassienne Link zum Artikel