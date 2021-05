International

AstraZeneca: l'Europe jette à la poubelle son contrat avec le vaccin



Rien ne va plus entre Astrazeneca et l'Union européenne, qui n'a pas renouvelé son contrat avec le labo et se prépare à l'attaquer en justice. On fait le point.

Pas de commande Astrazeneca

L'Union européenne (UE) a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Astrazeneca pour la fourniture de vaccins contre le Covid-19, a annoncé le commissaire européen au commerce intérieur Thierry Breton.

Après le mois de juin, l'UE n'ira plus recevoir le sérum du labo anglo-suédois. Et ensuite? «On verra, on regarde ce qu'il se passe», a déclaré Breton.

Action en justice

L'une des raisons qui expliquent la décision européenne est liée aux retards de livraison de vaccins produit par Astrazeneca. Au premier trimestre, le labo n'a livré que 30 millions de doses à l'UE, au lieu des 120 millions attendues.

Cela a poussé l'UE a introduire une action en justice contre le laboratoire. Les deux parties s'expliqueront le 26 mai devant un tribunal de Bruxelles.

Grosse commande chez Pfizer

Ce non-renouvellement intervient au lendemain de l'annonce d'un nouveau contrat avec Pfizer: l'UE va acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid. Ce nouveau contrat prévoit des livraisons dès cette année et jusqu'en 2023. (ats)

