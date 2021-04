International

Lien confirmé entre Astrazeneca et les thromboses



C'est officiel: un lien entre le vaccin Astrazeneca et les cas de thromboses est indiscutable. Des scientifiques avancent une hypothèse à cette réaction.

Un responsable de l'Agence européenne du médicament confirme l'existence d'un «lien» entre le vaccin Astrazeneca et les cas de thrombose observés après son administration. Il s'exprime dans une interview au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi.

Pas autorisé en Suisse Le vaccin d'Astrazeneca n'a pas encore obtenu l'aval de l'autorité sanitaire suisse Swissmedic, qui a réclamé des informations supplémentaires.

«Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le savons pas encore (...). Pour résumer, dans les prochaines heures nous dirons qu'il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment cela se produit», affirme Marco Cavaleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des Médicaments (EMA).

Le collectif de chercheurs «Du côté de la science» a publié une explication à ces réactions. Selon leur hypothèse, les thromboses pourraient résulter du fait que l'injection se fait en intraveineuse et non en intramusculaire. «Ainsi, l’une des hypothèses liant le vaccin à la survenue de thrombose grave pourrait être une injection intraveineuse accidentelle qui, en présence de facteurs non intégralement identifiés, engendrerait une réaction immunitaire discordante avec activation des plaquettes, potentiellement associé à un effet NET ou à une diminution du taux d’ACE2 à la surface des cellules endothéliales, conduisant à un sur-risque thrombotique.»

«Un moyen simple de pallier cette hypothétique injection intravasculaire accidentelle pourrait être de vérifier l’absence de retour sanguin lors de la vaccination, ce que ne recommande actuellement pas le ministère de la santé.»

Machine arrière

Des dizaines de cas ont déjà été recensés, dont plusieurs se sont soldés par un décès. Au Royaume-Uni, il y a eu 30 cas et sept décès sur un total de 18,1 millions de doses administrées au 24 mars.

Jusqu'ici, l'EMA soutenait qu'«aucun lien causal avec le vaccin n'est prouvé», même s'il est «possible», et que les avantages de la vaccination contre le coronavirus l'emportent toujours sur les risques.

(ade/ats/afp)