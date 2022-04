«Et d'une telle Allemagne, j'attends du leadership: diriger par l'exemple et ne pas traîner les pieds, comme nous le voyons aujourd'hui»

«Je pense qu'après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une Allemagne forte et démocratique a émergé.»

«Tout le reste ne fonctionnera pas. Tout le reste ne fera que prolonger la guerre. Tout le reste signifiera plus de morts du côté ukrainien»

«Donc je voulais le dire à Michel et à Von der Leyen: il est temps de changer de stratégie!»

«Les sanctions contre Swift? Ridicule! Plus de 50% des institutions financières sont toujours en dehors de l'interdiction!»

«Cela fonctionne dans une démocratie, avec des démocrates, avec une vraie opinion publique. En Russie, il n'y a plus de vraie opinion publique»

Après ces annonces, l'ex-premier ministre belge, Guy Verhofstadt (aujourd'hui parlementaire européen), a pris la parole. Et c'est alors que le festival de punchlines a commencé. Il a allumé sévèrement la Commission européenne, critiquant vertement les nouvelles mesures prises contre la Russie, mais aussi les anciennes. Il a littéralement fait tomber la cravate pour mettre le feu.

Mercredi, l'Union européenne débattait de nouvelles sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. Entre autres choses, la Commission européenne, l'organe exécutif des Vingt-Sept, a proposé un embargo sur le charbon. Selon sa présidente, Ursula von der Leyen, des fermetures de ports pour les navires russes et d'autres restrictions commerciales sont également prévues.

La Commission européenne veut encore étendre le paquet de sanctions contre la Russie. Mais c'est largement insuffisant selon Guy Verhofstadt qui a pointé dans un langage plus que direct les faiblesses de l'Europe face aux Russes.

La campagne présidentielle française vit ses dernières heures et la tension devient de plus en plus palpable. Jusqu'à verser dans la violence. Jeudi après-midi, Jean Lassalle, invité sur le plateau de FranceInfo, a perdu le contrôle de ses nerfs. Dans ses mains, une photocopie d'une chronique écrite par l'éditorialiste Renaud Dély.