L'extrême droite européenne conquérante à Madrid

De nombreux représentants de l'extrême droite européenne participent samedi à un meeting à Madrid. Ils défendent un «virage à 180 degrés» de l'Union européenne.

Le premier ministre hongrois, le dirigeant de la formation espagnole Vox et la présidente du Rassemblement national - entre autres - sont réunis en Espagne ce week-end. Keystone

«Make Europe Great Again»: c'est sous ce mot d'ordre que les leaders du groupe parlementaire Patriotes pour l'Europe se sont rassemblés samedi matin dans un hôtel proche de l'aéroport madrilène.

Ce sommet, organisé par le parti de droite radicale espagnol Vox, va voir défiler à la tribune le premier ministre hongrois et la cheffe de file du Rassemblement national (RN) français, mais aussi le vice-premier ministre italien Matteo Salvini (La Ligue), l'ex-premier ministre tchèque Andrej Babis (ANO) ou encore Geert Wilders, parfois surnommé le «Trump néerlandais», dont le Parti de la liberté est arrivé en tête des élections législatives de novembre dernier.

L'AfD allemande et les Frères d'Italie de la première ministre Giorgia Meloni ne sont en revanche pas présents- Ils appartiennent à d'autres groupes parlementaires à Bruxelles.

«Démonstration de force»

Selon les organisateurs, quelque 2000 personnes assistent à cette rencontre, convoquée au lendemain d'un dîner entre les leaders de Patriotes pour l'Europe et Kevin Roberts, le président du groupe de réflexion ultraconservateur américain The Heritage Foundation.

«L'ère des élites bruxelloises est terminée» Extrait d'un communiqué commun

Le document dénonce par ailleurs le «fanatisme climatique», l'«immigration illégale» et la «réglementation excessive» promus selon les Patriotes par la Commission européenne. Il faut «un virage à 180 degrés» de l'UE, insiste Vox.

Pour ces responsables politiques, le sommet de Madrid doit servir de «démonstration de force», observe Steven Forti. Pour cet expert, le groupe Patriotes pour l'Europe, créé il y a quelques mois, reste une coalition fragile.

Avec 86 députés – dont 30 issus du RN – sur un total de 720, ce groupe est la troisième force au Parlement européen depuis les élections européennes de juin 2024.

Mais il se trouve en concurrence à Bruxelles et Strasbourg avec deux autres groupes d'extrême droite, les Conservateurs et réformistes européens (80 élus), menés par le parti de Giorgia Meloni, et l'Europe des nations souveraines (26 élus), qui compte parmi ses membres l'AfD. (ats/vz)