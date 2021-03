International

Vaccins

Trump, cette nouvelle voix pro-vaccin



Image: AP

Surprise! L'un des porte-drapeaux des anti-vaccin encourage ses supporters à sauter le pas. L'info risque de faire réagir au sein du mouvement QAnon.

L'ancien président américain Donald Trump a encouragé mardi ses sympathisants à se faire vacciner contre le Covid-19, en dépit des fortes réticences de certains d'entre eux.

«Je le recommande, et je le recommande à ceux qui n'en veulent pas, et nombre de ceux-là ont voté pour moi», a déclaré Trump sur Fox News. «C'est un excellent vaccin, c'est un vaccin qui est sûr et qui fonctionne», a-t-il insisté.

La déclaration de l'ancien président tombe alors que plusieurs figures politiques américaines l'attendait au tournant.

Lundi, Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, avait ironisé sur le manque d'implication de l'ex-président républicain dans la mobilisation en faveur de la vaccination.

Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama: quatre ex-présidents américains se sont mobilisés ces dernières semaines avec un message commun très simple: faites-vous vacciner. Donald Trump, lui, est resté à l'écart de cette initiative. Sa position est désormais claire. Reste à savoir comment elle sera prise au sein de ses supporters. L'information fait en tout les cas grand bruit aux Etats-Unis. (ats/afp)