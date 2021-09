Comment cette Américaine est devenue millionnaire grâce au vaccin

Il laisse plus de 14 000 francs de pourboire pour... 2 hots dogs

Non ce n'est pas une blague. Aux Etats-Unis, un généreux client a laissé l'équivalent de 14 600 francs de bonne main à une serveuse dans un bar. Cela, alors que la facture totale se montait à moins d'une quarantaine de francs.

L'histoire invraisemblable s'est déroulée dans une petite ville de l’État américain du New Hampshire. La serveuse du Stumble Inn Bar & Grill n'y a pas cru ses yeux lorsqu'elle a découvert le montant du pourboire laissé par un client: 16 000 dollars, soit plus de 14 000 francs. «Ne dépensez pas tout au même endroit», a déclaré le généreux qui a souhaité rester anonyme.

Relatée par The New York Post, l'histoire est d'autant plus incroyable que le montant de l'addition s'élevait à moins d'une …