Venezuela

Le président appelle à des accords avec l’opposition au Venezuela

La présidente appelle à des accords avec l’opposition au Venezuela

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a lancé samedi un appel à trouver des accords avec l’opposition politique, trois semaines après l’opération spectaculaire des États-Unis ayant conduit à l’arrestation du président Nicolás Maduro.
FILE - Venezuela&#039;s acting President Delcy Rodriguez, center, smiles flanked by Interior Minister Diosdado Cabello, right, and her brother, National Assembly President Jorge Rodriguez, after makin ...
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, au centre, sourit, entourée du ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.Keystone

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a appelé samedi à la télévision nationale à trouver «des accords avec l'opposition» trois semaines après la spectaculaire opération américaine qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro.

«Nous devons nous rencontrer et parvenir à des accords. Pourquoi? Eh bien, pour le peuple du Venezuela»
Rodriguez

Rodriguez, dont l'intérim selon la constitution peut durer six mois avant de nouvelles élections. «Il ne peut y avoir ni divergences politiques ni partisanes lorsqu'il s'agit de la paix du Venezuela», a-t-elle ajouté.

Vendredi, la Rodriguez avait demandé au président de l'Assemblée nationale du Parlement, son frère Jorge Rodríguez, une rencontre avec les différents secteurs politiques du pays disant vouloir un dialogue avec des «résultats concrets et immédiats».

«Qu'il s'agisse d'un dialogue politique vénézuélien où ne s'imposent plus des ordres externes, ni de Washington, ni de Bogotá, ni de Madrid. Un dialogue politique nationalisé [...] qui soit pour le bien commun du Venezuela.»
La présidente

Sous pression

Quelque 2400 personnes avaient été arrêtées et 28 tuées lors de la répression des troubles post-électoraux après l'annonce par le conseil national électoral (CNE) de la victoire de Maduro à la présidentielle. L'opposition, qui revendique toujours la victoire, a accusé le pouvoir de fraude, publiant des procès-verbaux de bureaux de vote donnant son candidat Edmundo Gonzalez Urrutia vainqueur.

Le CNE, accusé d'être aux ordres du pouvoir, n'a jamais publié de résultats détaillés disant avoir été victime d'une attaque informatique.

Depuis son investiture le 5 janvier, Mme Rodriguez, sous pression américaine, a notamment promis des libérations de prisonniers politiques, mais a aussi signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis ou engagé une réforme législative comprenant notamment la loi sur les hydrocarbures.

Des milliers de Vénézuéliens manifestent pour la libération de Maduro

Toutefois, ces libérations s'opèrent au compte-gouttes. Depuis l'annonce du 8 janvier, seules quelque 150 personnes sur plus de 800 prisonniers politiques ont été libérées, selon un bilan l'ONG Foro Penal.

Cette semaine, la Maison-Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Mme Rodriguez aux Etats-Unis, après plusieurs déclarations élogieuses du président américain Donald Trump à son égard.

Dans des propos parfois contradictoires, le président américain, qui veut, selon des analystes, éviter un scénario irakien avec une implosion de l'administration, avait déjà affirmé que l'opposante Maria Corina Machado n'était pas qualifiée pour gérer le pays, tout en assurant aussi vouloir «l'impliquer». (dal/ats/afp)

