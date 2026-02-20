Le président américain a vivement critiqué la décision de la Cour suprême d'annuler une bonne partie des droits de douane qu'il a mis en place. Keystone

Donald Trump impose un droit de douane mondial de 10% malgré le revers de la Cour suprême



Donald Trump a annoncé qu'il allait imposer vendredi un nouveau droit de douane mondial de 10%, en réponse à la décision de la Cour suprême qui a jugé illégale une bonne partie des surtaxes douanières qu'il avait décidées depuis son retour à la Maison Blanche.

Le président américain a vivement critiqué la décision de la Cour suprême d'annuler une bonne partie des droits de douane qu'il a mis en place, estimant que les juges avaient cédé face à des «influences étrangères».

Il a également dit sa «honte absolue» que «certains membres de la Cour», pourtant à majorité conservatrice, n'aient «pas le courage de faire ce qui est juste pour notre pays»



Donald Trump a aussi estimé que la décision défavorable de la Cour suprême le rendait en fait «plus puissant» en termes de réglementation du commerce et de droits de douane.



«Ils se sont montrés antipatriotiques et déloyaux envers notre Constitution»

«Aujourd'hui (vendredi), je vais signer un décret pour imposer un droit de douane mondial de 10% (...), qui va s'ajouter à nos droits de douane normaux déjà en vigueur», a affirmé le président américain. (afp/max)

