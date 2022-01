Une journaliste se fait renverser par une voiture en plein direct 😱

Malgré le choc physique et psychologique, la journaliste n’a pas été perturbée très longtemps puisqu’elle a finalement repris son reportage comme prévu.

La journaliste a également rassuré la conductrice mise en cause dans cet incident, en lui signifiant qu’elle n’avait aucune blessure notable. «Je vais bien, vous allez bien, tout le monde va bien», a expliqué Tori Yorgey à la fautive.

«Je viens de me faire renverser par une voiture, mais je vais bien» explique la jeune femme. Le présentateur, Tim Irr, est visiblement confus à l'écran: il ne peut qu'entendre sa collègue, pas la voir.

Le concept de «bullshit job» a été rendu célèbre au début des années 2010 par David Graeber, un anthropologue étasunien. Il a connu un succès immédiat parce qu'il permet d'appréhender une réalité que des millions de personnes affrontent tous les jours. Le reporting inutile et dévoreur de temps, les indicateurs de performance absurdes sur lesquels tout le monde triche, les visions prétendument stratégiques, mais vides de sens; ces symptômes sont endémiques de nombreux quartiers d'affaires, mais pas uniquement: