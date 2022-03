Vidéo: watson

Ce clip de propagande nord-coréen vaut tous les nanars du monde

Kim Jong-un a personnellement ordonné le tir d'un missile balistique intercontinental qui a atterri dans les eaux japonaises. A cette occasion, la chaîne de télévision d'Etat a diffusé un clip à la gloire de leur dirigeant avec la subtilité qu'on leur connaît.

La Corée du Nord a tiré, jeudi, un missile balistique intercontinental (ICBM) vers la zone maritime économique du Japon, rompant un moratoire qu'elle s'était autoimposé depuis 2017, rappelle Franceinfo, au risque de déclencher une spectaculaire montée des tensions dans la région.

Image: nknews

Ce nouveau missile fait la fierté du régime qui n'a pas hésité à en vanter les mérites en diffusant un clip sur la télévision d'Etat. Musique épique, lunettes de soleil, le dictateur marche au ralenti avant d'enlever ses lunettes à la manière de David Caruso dans Les Experts: Miami. Le résultat est délicieusement ringard même si les propos tenus par le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, font froid dans le dos.



«Le nouveau ICBM fera prendre conscience au monde entier de la puissance de nos forces armées stratégiques, la Corée du Nord est désormais prête pour une confrontation de longue durée avec les impérialistes américains» Kim Jong Un

Le missile, lancé depuis l'aéroport international de Pyongyang, a atteint une altitude maximale de 6248,5 km et a parcouru une distance de 1090 km pendant 4,052 secondes Image: nknews

Le dirigeant nord-coréen a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, selon la très officielle agence d'Etat. Ce dernier a volé plus haut et plus loin que tous les précédents ICBM testés par le pays disposant de l'arme nucléaire, assure l'organe de propagande. Baptisé Hwasong-17, le missile est capable de frapper n'importe quelle partie du territoire américain, selon le média étroitement contrôlé par le régime de Pyongyang.

