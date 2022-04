Vidéo: watson

Un robot en forme de caca mou pourra peut-être vous sauver la vie 💩

Ce robot à l'apparence visqueuse est destiné à s’introduire en vous pour aller récupérer un corps étranger.

Quelque part entre un étron mouvant et le symbiote de Venom, se trouve un blob robotique qui porte le doux nom de Reconfigurable magnetic slime robot.

Actuellement en phase de prototypage, le but de ce robot gluant est de pouvoir effectuer des tâches dans des canaux complexes et étroits de quelques millimètres. Il pourrait être capable de saisir des objets solides qui ont été accidentellement avalés.

Li Zhang de l’Université chinoise de Hong Kong et son équipe de recherche ont mis au point ce robot à partir d’alcool polyvinylique, de borax et de particules de néodyme. Cette base contient des particules magnétiques et peut être manipulée à l'aide d'aimants externes. Grâce à cet effet magnétique, le robot peut alors se déplacer dans les confins étroits de machines ou à l'intérieur d'un corps humain pour effectuer des réparations ou extraire des objets étrangers.



Les particules magnétiques étant toxiques, le professeur Zhang explique qu’il sera nécessaire de développer un revêtement de silice pour la substance visqueuse avant de l’utiliser à l’intérieur des corps humains. L’ajout de pigments colorés pourrait rendre également le robot un peu plus agréable à regarder.



