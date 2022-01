Vidéo: watson

Vidéo

Un automobiliste fait demi-tour juste au bord d'un précipice à Hong Kong😱

Le conducteur n'a que quelques centimètres à sa disposition et fait avancer sa voiture petit à petit, en utilisant le moindre espace.

Des images partagées en décembre dernier montrent un automobiliste faisant un demi-tour à quelques centimètres du bord d'une falaise. À un moment donné, une roue semble presque sortir de la route en terre battue.

Faisant preuve de confiance et d'habileté, le conducteur recule encore le véhicule près du bord jusqu'à ce qu'il y ait assez d'espace pour faire demi-tour et descendre. Le clip filmé par un expert pour la chaîne YouTube DrivingSkill a été visionné plus de 18 millions de fois.