Au Texas, on chasse les sangliers en hélico



Au Texas, on chasse les sangliers en hélico

Un clip publicitaire d'une femme tirant sur des sangliers depuis un hélicoptère fait le tour des réseaux sociaux. La méthode utilisée est plutôt choquante mais est-elle justifiable?

La guerre sanglante entre les Texans et les sangliers de la région existe depuis des années. Ce qui a changé? La chasse touristique de ces animaux. Des touristes se rendent au Texas pour se défouler sur ces sangliers.

Mais la chasse en hélicoptère, c'est légal? Oui, la chasse aux sangliers depuis un hélicoptère ou même depuis une montgolfière est 100% légale dans l'État du Texas depuis 2017.

Mais pourquoi? C'est à cause de la surpopulation des sangliers. Ils sont partout et s'attaquent brutalement aux cultures, aux productions agricoles et aux jardins des habitants. Les sangliers causent environ quinze millions de dollars de dommages chaque année selon un groupe de recherche Texan. La méthode est choquante mais divertissante pour certaines personnes...👇

