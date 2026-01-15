bien ensoleillé
Ils ont testé 11 croissants vendus chez Coop, Migros ou Denner

Ils ont testé 11 croissants de supermarchés suisses: voici le meilleur
Ils sont bons les croissants précuits? Ils ont testé.Image: montage watson

Ce croissant précuit vendu en Suisse est «quasi parfait»

Pour le petit déjeuner, toutes les alternatives existent: sucré ou salé, chaud ou froid. La télévision alémanique s'est penchée sur les croissants précuits des grandes surfaces.
15.01.2026, 09:2015.01.2026, 09:20

L'émission alémanique de consommateurs Kassensturz s'est intéressée aux croissants précuits vendus dans six supermarchés suisses.

Si le résultat n'est pas très surprenant, la moitié obtenant une note insuffisante, les coquins de la SRF ont également inséré un intrus dans le test: un croissant frais de la Coop.

croissant de la coop
Voici le croissant frais de la Coop, vendu en libre-service.Image: dr

Un jury composé de cinq spécialistes du croissant, allant du boulanger à la blogueuse culinaire, s'est prêté au jeu pour la télévision publique et leur constat est sans appel: «Seuls quelques croissants à cuire soi-même conviennent vraiment».

La SRF décrit ainsi ce qui fait un bon croissant: «beurré, parfumé, feuilleté, et avec ce fameux «Mmm!» qui se fait sentir dès la première bouchée.»

Ils ont testé 12 sauces tomates en Suisse: voici les meilleures
Comment le test a été réalisé
Pour les dix croissants précuits, la cuisson indiquée sur l'emballage a été «scrupuleusement» suivie, indique la SRF.

Les membres du jury ont reçu à chaque fois deux croissants simultanément «sans savoir de quels produits il s'agit» et devaient noter «l'aspect, l'odeur, la texture et, surtout, le goût.»

Les résultats du test

Le grand gagnant du test est le croissant au beurre Migros Bio. Pour le jury, il est «aéré, beurré et délicat», «visuellement excellent» et «techniquement quasi parfait.» Néanmoins, il n'aura que la note «suffisante» de 4,7 points.

croissant bio au beurre frais M-Classic
Voici le vainqueur, le paquet coûte 3,45 francs. Image: migros

Vient ensuite la version bio de Coop, les croissants bio de Betty Bossy, qui obtient 4,5. Fait étonnant, le «vrai» croissant frais de la Coop ne décrochera que de justesse la troisième place.

Mais Coop vend également un autre emballage Betty Bossi et celui ne comblera pas le jury:

«Il n'a pas le goût d'un croissant, plutôt un goût métallique et chimique»
Fait étonnant, le «vrai» croissant frais au beurre bio de la Coop, n&#039;obtient que de justesse la troisième place.
Ces croissants Betty Bossi auront la note de 3,0.

Au bas du panier, on trouve le croissant IP-Suisse de Denner, que les jurés critiquent pour sa dureté, sa sécheresse et son goût de plastique. Confronté par la SRF, Denner encaisse les critiques et, supposant un défaut de production, a retiré le lot concerné de ses magasins.

Enfin, le test suggère évidemment qu'il vaut mieux aller chez un boulanger pour chercher un croissant, mais qu'à défaut, les croissants précuits réfrigérés tiennent mieux la route. (hun)

