Vidéo: watson

Vidéo

Cette influenceuse russe danse avec un ours et se fait allumer sur les réseaux

Le mannequin russe, Alla Bruletova, poste régulièrement des vidéos d'elle en train de s'amuser avec rien de plus qu'un ours brun.

L'influenceuse russe Alla Bruletova a reçu beaucoup de commentaires négatifs après avoir publié plusieurs vidéos d'elle en train de s'amuser avec un animal sauvage. On peut la voir danser, marcher et jouer avec un ours brun sur sa page TikTok. D'après les internautes, le mammifère a été maltraité pour apprendre à danser et faire ce que la jeune fille lui demande.