Comment un chiot a paralysé l'aéroport de Majorque

Dimanche, un petit chien a paralysé le fonctionnement de l&#039;aéroport de Majorque. (Photo symbolique)
Dimanche, un petit chien a paralysé le fonctionnement de l'aéroport de Majorque. (Photo symbolique)Image: Imago

Petite bête, grosse agitation: à l’aéroport de Majorque, plusieurs avions ont dû longuement tourner en rond avant d'atterrir parce qu’un chiot se promenait sur la piste d’atterrissage.
30.12.2025, 09:2830.12.2025, 09:35
Un article de
t-online

Un chiot égaré a paralysé le trafic aérien à l’aéroport de Majorque dimanche matin. Selon le Mallorca Magazin, plusieurs appareils ont dû tourner au-dessus de la piste pendant près d’une demi-heure, le temps que celle-ci soit rouverte.

Le petit quadrupède aurait ensuite quitté les lieux de lui-même, rapporte l’agence de presse allemande.

Voici pourquoi il faut se méfier de la «mafia des chiots» en Suisse

Le Mallorca Magazin décrit la situation à l’aéroport Son Sant Joan, à Palma, comme tout à fait inhabituelle. D’après le journal, «peu de gens ont sans doute déjà vécu une telle scène» sur l’aéroport de l’île. En se basant sur des témoignages de lecteurs, le quotidien rapporte que certains passagers ont eu franchement peur lors de la manœuvre.

Une situation inédite, mais gérée avec brio

Une porte-parole de l’aéroport a confirmé l’incident, tout en se montrant rassurante:

«La situation a été sous contrôle à tout moment»

L’aéroport a agi de manière préventive et appliqué un protocole d’urgence. Malgré la fermeture temporaire de la piste, le trafic aérien s’est déroulé normalement. Selon les autorités, aucun vol n’a dû être annulé.

Voici le pourcentage d'ADN de loup que l'on trouve dans un chihuahua

L’origine du chiot restait dans un premier temps inconnue. Comme les chiens errants sont plutôt rares sur cette île très touristique, on suppose que le petit fugueur s’était échappé de chez ses propriétaires.

