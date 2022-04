Vidéo: watson

Un Australien découvre le cadavre d'une étrange créature 👽

Sur une plage en Australie, un habitant a découvert le cadavre d’un animal pour le moins intrigant.

Un Australien a découvert sur la plage, il y a quelques jours, le cadavre d’un animal bien étrange. La découverte n’a pas échappé aux locaux qui cherchent à identifier l’espèce, tout comme les nombreux internautes qui ont fait circuler la vidéo.

C'est à Maroochydore, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Brisbane qu'Alex Tan a fait cette rencontre stupéfiante.

«Cet animal ressemble à une créature extraterrestre», a déclaré l’Australien qui a partagé sa découverte dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans cette dernière, il fait le lien entre la mort de cet animal, échoué sur une plage, et les récentes inondations qui ont frappé l’Australie. Des pluies diluviennes ont inondé et ravagé la côte Est de l’Etat du Queensland, coûtant la vie à six personnes à travers cet Etat, et à sept dans tout le pays.

S’il pense comprendre les raisons de la mort de l’animal, Alex Tan ne parvient néanmoins pas à identifier l'espèce et penche pour un opossum. Sur Instagram, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certaines personnes penchent pour un jeune kangourou et d’autres pour un wallaby, un marsupial de petite taille. Pour le moment, cela reste des hypothèses, à moins que des scientifiques décident d'y voir plus clair.

