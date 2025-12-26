assez dégagé-2°
DE | FR
burger
International
Nigeria

Des Nigérians apeurés par les frappes américaines racontent

Nigeria police, Anti-Bomb squad, secure the scene of a U.S. airstrike in Northwest, Jabo, Nigeria, Friday, Dec. 26, 2025. (AP Photo/ Tunde Omolehin) US-Trump-Nigeria-Millitary-Strikes
La police nigériane et l'équipe anti-bombe sécurisent le site d'une frappe aérienne américaine dans le nord-ouest, à Jabo, au Nigeria, le vendredi 26 décembre 2025.Keystone

Des Nigérians «terrifiés» par les frappes américaines racontent

Les Nigérians de l'Etat de Sokoto ont été réveillés jeudi par de fortes explosions et pris de peur d'être attaqués par l'un des nombreux groupes armés qui sévissent dans le nord-ouest du Nigeria.
26.12.2025, 16:5926.12.2025, 16:59
Aminu ABUBAKAR / Kano, Nigeria

Il s'agissait en fait des frappes américaines contre des groupes jihadistes dans le cadre d'une opération conjointe avec le Nigeria menée le jour de Noël. L'AFP a joint par téléphone trois habitants de la région de Sokoto qui ont été choqués. L'attaque a surpris les habitants de la ville de Jabo et ses environs.

Le pays est confronté à un conflit jihadiste de longue date dans le nord-est, ainsi qu'à des gangs de «bandits» armés qui pillent des villages et enlèvent des personnes contre rançon dans le nord-ouest.

Le Nigeria a «fourni» les infos pour les frappes américaines

«Nous avons entendu une forte explosion qui a secoué toute la ville et tout le monde a eu peur», a déclaré Haruna Kallah, un habitant de Jabo, à environ 100 km de la capitale de l'Etat, Sokoto, à la frontière du Niger.

«Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une attaque de Lakurawa*»
*un groupe armé lié à l'Etat islamique au Sahel

«Mais nous avons appris par la suite qu'il s'agissait d'une attaque de drones américains, ce qui nous a surpris car cette région n'a jamais été une enclave de Lakurawa et nous n'avons jamais subi d'attaques ces deux dernières années», a-t-il poursuivi.

Certains habitants avaient trouvé le courage de se rendre dans une zone à l'extérieur du village de Barkini, à la périphérie de la ville, où ils ont découvert des débris en feu à la suite du bombardement. On ignore encore quelles cibles parmi les nombreux groupes armés du Nigeria ont été visées par ces frappes.

«Il y a eu une énorme explosion et tout le monde était terrifié, pensant que la ville était attaquée par Lakurawa», a raconté Ayuba Abdulkarim, un autre habitant de Jabo.

«Heureusement, personne n'a été blessé»

Et de préciser toutefois que «des fragments de bombe ont endommagé les murs et les toits des maisons voisines».

Selon Tukur Shehu, résidant à Tangaza, un district voisin, deux frappes ont ciblé les villages de Warriya et d'Alkassim, qui abritent des camps de base de Lakurawa à partir desquels les jihadistes lancent des attaques et détiennent des otages. Les forces spéciales américaines s'étaient infiltrées, en octobre 2020, dans le district de Tangaza et ont secouru Philip Walton, un citoyen américain kidnappé à son domicile dans le sud du Niger. (afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli

Les images contenues dans le dossier Epstein

1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Attaque au couteau et à la javel: 15 blessés au Japon
Un agression a fait plusieurs blessés dans une usine de la ville de Mishima. Un individu a été arrêté.
Quinze personnes ont été blessées vendredi dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, selon un nouveau bilan des services de secours.
L’article