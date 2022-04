Vidéo: watson

«Ni Macron, ni Le Pen!» La Sorbonne assiégée par des étudiants en colère

L'université parisienne de La Sorbonne est bloquée depuis mercredi après-midi par des étudiants et des militants antifascistes. En cause? L'absence de Mélenchon au deuxième tour et un «choix impossible» entre les deux finalistes.

Cela fait cinq jours que la France connaît les deux finalistes du premier tour de la présidentielle. Parce qu'ils doivent faire un choix entre Macron et Le Pen, des étudiants et des militants antifascistes bloquent depuis, mercredi, l'Université de la Sorbonne.

Il faut préciser que la jeunesse française a largement plébiscité le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon: les 25-34 ans qui se sont exprimés ont ainsi voté à 34% pour le candidat de la gauche. Pour signifier leur mécontentement, les manifestants scandent notamment «Ni Macron, ni Le Pen» dans les couloirs et les auditoires.

Une assemblée générale s'est même tenue mercredi soir. Les occupants ont décidé de ne pas bouger avant le second tour de la présidentielle. L'arrêt des cours a été voté jusqu'à lundi minimum, mais des négociations continuent entre les occupants, le rectorat, et la présidence de la Sorbonne.

