«Navire russe, va te faire foutre!»: les derniers mots de ces soldats ukrainiens

Les 13 gardes-frontières ont tous été tués par une frappe aérienne et des tirs d’artillerie. «Ils sont morts en héros» a salué, jeudi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans une allocution. Il a précisé qu’ils seraient tous décorés, à titre posthume, de la médaille de «héros d’Ukraine».

«C’est le navire de guerre russe. Je vous suggère de rendre les armes et de capituler pour éviter que le sang de victimes inutiles ne coule. Sinon, vous serez sous les bombes»

Sommés de se rendre, 13 soldats ukrainiens ont refusé et ils ont adressé un dernier message à l’ennemi avant de mourir. Selon le magazine d'information Ukrayinska Pravda, un soldat russe a donné aux gardes-frontières ukrainiens le choix entre se rendre ou être bombardé. Sur un enregistrement radio, on peut entendre deux gardes ukrainiens discuter brièvement après cette injonction russe, avant de refuser la demande.

Ils sont tombés avec les honneurs. Alors que Vladimir Poutine s’est lancé dans une guerre massive en Ukraine, un navire russe s’est dirigé vers l'île ukrainienne de Zmiyinyy, en Mer noire, surnommée l'île des Serpents. Un rocher qui a longtemps fait l’objet d’un litige entre l’Ukraine et la Roumanie.

