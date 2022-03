Vidéo

Le tuto surréaliste d'une influenceuse russe pour conduire un tank

Une vidéo fait actuellement le tour d'internet. On y voit une tiktokeuse russe donner avec beaucoup d'entrain ses astuces pour conduire un char blindé.

Une vloggeuse russe est actuellement virale sur les réseaux sociaux pour avoir posté une vidéo montrant, étape par étape, comment elle a réussi à conduire un véhicule militaire abandonné par les Russes.

Ce qui est frappant quand on regarde la séquence, c'est la façon dont elle présente le tank et le ton qu'elle prend. Elle pourrait tout aussi bien dire: «Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va faire du nail art!» Mais c'est plutôt: «Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui, on va apprendre à conduire un tank!»

Nastya Tuman est mécanicienne automobile et influenceuse. C'est un peu la «Supercar Blondie», version russe. Selon Vice, elle a appris à conduire à l'âge de 18 ans et a commencé à bidouiller des voitures parce qu'elle était fatiguée des mécaniciens qui l'arnaquaient. Maintenant, elle et son mari gèrent plusieurs chaînes YouTube et sont très présents sur les réseaux sociaux.

Depuis lundi 28 février, la vidéo fait le tour de Twitter. Certains internautes la décrivent comme une séquence d'une Ukrainienne expliquant comment piloter des véhicules militaires russes abandonnés. Mais c'est inexact.

En fait, la vidéo a un an. Elle a été postée sur Instagram pour la première fois le 23 février 2021.

L'influenceuse l'a repostée le 27 février 2022 sur son compte TikTok avec une introduction différente: «Si vous trouvez par hasard un véhicule blindé de transport de troupes libre ou abandonné, voici une astuce pour le faire démarrer», dit-elle en russe.

La vidéo de Nastya Tuman arrive au cinquième jour de la guerre, à un moment où les réseaux sociaux sont inondés de vidéos de soldats russes tombant en panne ou abandonnant leurs chars et leurs véhicules blindés en Ukraine. Toujours selon Vice, le 28 février, l'autorité russe de régulation des télécommunications a exigé que TikTok prenne des mesures pour censurer le contenu militaire sur sa plateforme.

