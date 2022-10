Il faut dire que le président tchétchène a de quoi faire: Kadyrov aurait officiellement quatorze enfants. «Bien plus» selon les rumeurs. «J’ai toujours pensé que la mission principale d’un père était d’enseigner à ses fils la piété et de leur apprendre à défendre leur famille, leur peuple et leur patrie. Qui veut la paix, prépare la guerre!»

«Akhmat, Eli et Adam sont prêts à montrer leurs compétences. Je ne plaisante pas. Le moment est venu de faire leurs preuves au combat, et je salue leur ambition»

Selon lui, le colonel général Alexandre Lapine, qui y dirigeait les opérations, est «un incapable» qui ne mérite que d’être «dégradé au rang de simple soldat et envoyé au front avec un fusil pour laver sa honte dans le sang» . Il a aussi précisé que pour renforcer la «faiblesse» du Kremlin, «l’utilisation d’armes nucléaires de faible puissance» serait une bonne idée. Kadyrov est toujours proche de Poutine, mais ne se retient plus pour critiquer les échecs militaires de l'armée russe.

Révoltes en Iran: Biden dénonce la répression et promet plus de sanctions

Akhmat, Eli et Adam sont âgés de 16, 15 et 14 ans. Ce sont surtout les fils de Ramzan Kadyrov. Dans une vidéo publiée sur Telegram, le dirigeant tchétchène dévoile sa descendance en plein entraînement à la kalache. «Ils s'entraînent depuis longtemps», a-t-il cru bon de préciser celui qui rêve de défoncer l'Ukraine à l'arme nucléaire «de faible puissance».

Musk sait comment stopper la guerre: un élu ukrainien l’insulte

Le fantasque entrepreneur n'est pas avare de propos. Cette fois-ci, il n'a pas mâché ses mots: il a la solution pour instaurer la paix en Ukraine. Si Zelensky lui a répondu poliment, un député ukrainien l’a envoyé se faire… foutre.

Elon Musk a fait voter son immense communauté sur Twitter: oui ou non, le boss de Tesla a-t-il raison sur ses différentes propositions pour mettre fin au conflit russo-ukrainien? Rien que ça, sans prétention. Et si l’homme le plus riche du monde devenait le prochain Nobel de la paix? Son tweet avance plusieurs arguments pour que Poutine et Zelensky ne fassent plus les gros bras sur le champ de batailles.