Vidéo

Un journaliste raconte l'actu ukrainienne en 6 langues et c'est magique

Philip Crowther partage des vidéos de sa couverture multilingue de divers événements d'actualité mondiaux. Son dernier clip sur l'Ukraine est devenu viral.

Vidéo: watson

Le journaliste polyglotte Philip Crowther est correspondant international affilié à l'agence Associated Press. Actuellement en reportage à Kiev sur l'évolution du conflit avec la Russie, il s'adresse à divers organismes de presse à travers le monde où il a décrit les derniers développements de la situation, face caméra, en anglais, luxembourgeois, espagnol, portugais, allemand et français. Bel effort.

Le reporter a posté un montage de son travail lundi, qui est rapidement devenu viral et a accumulé plus de 1,8 million de vues à la fin de la journée.

Selon son site Web, Philip Crowther est né au Luxembourg d'un père britannique et d'une mère allemande. Il est basé à Washington, D.C., il y couvre la diplomatie, la politique étrangère, la politique et les affaires courantes des Etats-Unis, ainsi que les nouvelles internationales dans le monde entier. Philip. Crowther partage souvent des extraits de sa couverture multilingue de divers événements d'actualité américaine et mondiale. Et, cette fois, il a fait un carton.