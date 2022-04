Vidéo: watson

Vidéo

La doyenne de l'humanité rajeunit

Kane Tanaka est décédée le 19 avril à l'âge de 119 ans, ont annoncé lundi les autorités japonaises. C'est une religieuse française, Sœur André, qui est désormais probablement la personne vivante la plus âgée au monde.

Bonne vivante, Kane Tanaka aimait les jeux de société, les problèmes de maths, le soda et le chocolat. C'est à l'âge vénérable de 119 ans qu'elle nous a quittés. Cette Japonaise était officiellement reconnue comme la doyenne actuelle de l’humanité. Il y a trois ans, la super-centenaire nippone s’était vu attribuer le titre officiel de la personne vivante la plus âgée au monde par le Livre Guinness des records.

Près d'un siècle sépare ces deux images. Image: IpIndependent

Elle était née le 2 janvier 1903 dans le département de Fukuoka (sud-ouest du Japon): cette année-là, le premier avion motorisé s'est envolé et Marie Curie devenait la première femme à remporter un Prix Nobel. Plus jeune, Kane Tanaka avait géré plusieurs commerces, dont une boutique de nouilles et un magasin de gâteaux de riz. Elle s’était également mariée en 1922, donnant naissance à quatre enfants et adoptant un cinquième.

La France a un incroyable talent de longévité

C'est désormais la religieuse Sœur André, de son vrai nom Lucile Randon, qui devient la nouvelle doyenne probable de l’humanité après l’annonce du décès de la Japonaise Kane Tanaka. De treize mois sa cadette, elle a célébré en février dernier ses 118 printemps. Née en 1904, elle fut gouvernante dans sa jeunesse avant d'entrer dans les ordres après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est occupée des autres jusqu'à ses 105 ans. À 118 ans, la vie de Sœur André est rythmée par la prière, les messes et les plaisirs de la table. Elle boit son verre de vin rouge chaque midi. Elle aime les bonbons et un petit porto pour les grandes occasions.

Sœur André vit des jours paisibles dans l'Ehpad Sainte-Catherine-Labouré de Toulon. Image: @Var_Matin

La nouvelle doyenne de l’Humanité, même si son titre n’est pas encore officialisé, s’approche doucement du record mondial de longévité toujours détenu par la Française Jeanne Calment, morte en 1997 à l'âge de 122 ans.

Vidéo: watson