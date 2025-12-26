Gros accident de bus au Mexique: plusieurs morts

en partie ensoleillé
L'accident s'est produit dans la localité de Zontecomatlan mercredi.Image: X

Au moins dix personnes ont perdu la vie mercredi dans un accident de bus dans l'Etat de Veracruz. De nombreux blessés sont aussi à déplorer.
26.12.2025, 08:3726.12.2025, 08:37

Un accident d'autobus a fait au moins dix morts et 32 blessés dans l'Etat mexicain de Veracruz (est), ont indiqué jeudi les autorités locales. Parmi les morts figure un enfant.

L'accident s'est produit dans la localité de Zontecomatlan mercredi, alors que le véhicule reliait Mexico au village de Chicontepec.

Les accidents de la route, impliquant régulièrement des autobus ou des camions de marchandises, sont fréquents au Mexique. Ils sont souvent dus à des excès de vitesse ou des défaillances mécaniques.

A la fin novembre, dix personnes ont été tuées et 20 blessées dans un accident similaire au Michoacan (ouest). (jzs/ats)

