«Ce journaliste, c'est un chien!» Jean Lassalle pète un plomb en direct

En plein direct sur FranceInfo, jeudi après-midi, le candidat à la présidentielle a perdu ses nerfs et insulté l'éditorialiste, Renaud Dély. Ce dernier avait considéré, dans une chronique, que Jean Lassalle était un «complotiste», mais «encore faible au fond des urnes».

La campagne présidentielle française vit ses dernières heures et la tension devient de plus en plus palpable. Jusqu'à verser dans la violence. Jeudi après-midi, Jean Lassalle, invité sur le plateau de FranceInfo, a perdu le contrôle de ses nerfs. Dans ses mains, une photocopie d'une chronique écrite par l'éditorialiste Renaud Dély.

Certes, la chronique ne caressait pas tout à fait Jean Lassalle dans le sens du poil, mais le dérapage verbal du candidat vient ponctuer une fin de campagne du candidat du mouvement Résistons! passablement violente. C'est lui qui avait déjà traité la France de dictature. Et c'était précisément l'angle de la chronique de Renaud Dély. Voici le passage qui lui a fait péter un plomb:

«Dupont-Aignan et Lassalle, les deux faces de ce complotisme de l'époque, bruyant dans la rue et sur les réseaux sociaux mais, pour l'heure, encore faible au fond des urnes» Renaud Dély

De son côté, le média public a dénoncé les propos et l'attitude de Jean Lassalle, dans une communication publiée en fin de journée jeudi.