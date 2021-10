Vidéo

Voici une arme originale pour nous annoncer qu'on va tous mourir

Alors que la COP26 vient de démarrer ce dimanche un marathon qui va durer deux semaines pour tenter de sauver la planète, un dinosaure nous menace d'extinction si l'on ne fait rien. Original, bien fichu et efficace.

Jamais on aura été averti de notre propre mort de façon aussi originale et percutante. Le pitch est plutôt simple: un dinosaure fait irruption dans l’Assemblée générale de l’ONU, tient tête à la sécurité et s'empresse d'empoigner le micro pour annoncer la nouvelle:

«J’en connais un rayon à propos d’extinction. Et je peux vous dire, ça paraît évident, que venir à disparaître, ce n’est pas une bonne chose» Un velociraptor plutôt convaincant.

Bourré d'ironie («Mais alors... causer sa propre extinction, en 70 millions d'années, c'est la chose la plus absurde que je n'ai jamais entendue») et réalisé à la manière d'un blockbuster hollywoodien, ce spot de luxe a été conçu par le Programme des Nations unies pour le développement. Si la forme tape juste, le fond est tout aussi malin: utiliser un animal, qui a lui-même disparu à cause d'un astéroïde, pour faire la morale aux puissants de ce monde.

«Vous vous dirigez tout droit vers un désastre climatique et pourtant, chaque année, les gouvernements dépensent des centaines de milliards dans les énergies fossiles. Imaginez si nous on avait dépensé de l’argent pour financer des météorites géantes ? C’est exactement ce que vous faites!» Toujours notre ami le dinosaure à mauvaises nouvelles.

C'est devant une assemblée médusée que le dinosaure déroule pendant deux minutes trente les conséquences sur l'humanité et la planète d'un manque d'actions des gouvernements. Si le clip reste un clip, c'est en se rendant sur le site du dino (qui est aussi celui du Programme des Nations unies pour le développement évidemment) que l'on peut se confronter à dix excuses que l'humain donne souvent pour ne pas bouger le petit doigt pour le climat. C'est interactif, informatif et... réussi. Reste à savoir si ça suffira pour que la COP26 aboutisse à une ou deux solutions efficaces.