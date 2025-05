Image: © Mindaugas Matulis

Deux festivals romands font leur pub à New York

La Biennale Images Vevey et le Montreux Jazz Festival s'associent pour faire rayonner la Riviera vaudoise dans l'un des lieux les plus emblématiques de New York.

La biennale Images Vevey et le Montreux Jazz Festival voient «Big». Ils s'invitent à Times Square à New York avec une installation photographique monumentale. Signée Henry Leutwyler, elle met à l'honneur dix légendes de la musique au travers de leur guitare.

La vidéo «Guitar Portraits» est à voir sur les écrans publicitaires géants de la célèbre place new-yorkaise du 12 au 25 mai, ont indiqué jeudi les responsables des deux grands rendez-vous culturels dans un communiqué. L'idée est de célébrer «le dynamisme artistique de la Riviera vaudoise au coeur de Big Apple».

Image: © Mindaugas Matulis

L'œuvre conçue spécialement pour ces écrans XXL par le photographe italo-suisse Henry Leutwyler, installé à Manhattan depuis 1995, présente dix guitares mythiques ayant appartenu à des légendes telles que Bob Dylan, Prince, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Bob Marley, Bono, Janis Joplin, John Deacon, Bo Diddley ou encore The Edge. Elle a été réalisée en collaboration avec Suisse Tourisme et Montreux-Vevey Tourisme.

Le format de l'installation s'étend sur 18 étages, soit environ 55 mètres de hauteur, pour une surface totale de 790 m2. Les images sont diffusées deux fois par heure, 24h/24.

Pas une première pour Images Vevey à New York

Ayant grandi dans la région vaudoise, Henry Leutwyler a déjà photographié plusieurs personnalités: Michelle Obama, Julia Roberts, Martin Scorsese ou encore Rihanna. Ses portraits ont fait la «Une» notamment des médias The New York Times, National Geographic, TIME, Fortune, Life ou encore Esquire.

Image: © Mindaugas Matulis

Il collabore également avec de grandes marques telles que Balenciaga, Nike, Issey Miyake, Tiffany & Co., Shiseido ou encore Birkenstock. Son travail a été présenté à deux reprises, en 2018 et 2024, à la biennale Images Vevey. Sa série complète de guitares photographiées en studio en compte 800.

Cette opération n'est pas une première. La biennale Images Vevey s'était déjà exportée à New York en mai 2024, sur le même format, pour annoncer sa 9e édition. Pareil pour le MJF avec un clip d'une quinzaine de secondes. (ats/hun)