En Inde, 130 morts après l'effondrement d'un pont suspendu

«Les gens tombaient les uns sur les autres quand le pont a rompu. Ils s'étaient amassés dessus pour des rituels à cause du festival Diwali. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes.»

Une opération de sauvetage a été lancée, impliquant des plongeurs, des embarcations et des dizaines de soldats. Les autorités prévoyaient d'interrompre l'approvisionnement en eau de la rivière à partir du barrage de contrôle voisin et d'utiliser des pompes pour assécher le cours d'eau afin d'accélérer les opérations de recherche.

Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient une fête religieuse sur le pont et aux alentours, lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé peu après la tombée de la nuit.

«Musk est un blaireau»: Twitter dérape sévère depuis le rachat

Elon Musk vient de «libérer» le petit oiseau bleu pour un paquet de milliards de dollars. Depuis, les twittos testent les nerfs du nouveau patron, des fake news sortent de terre et les extrêmes se chamaillent sur le futur de la censure. Petit aperçu de l'ambiance qui plane sur le réseau.

Quand un nouveau patron déboule dans une entreprise, ce n'est jamais simple. Alors quand c'est l'homme le plus riche et le plus imprévisible du monde qui promet (en plus) de grands bouleversements stratégiques, politiques et sociaux, tout le monde tremble.